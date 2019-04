Pep Guardiola: kui ma Manchester Cityga Meistrite liigat ei võida, olen läbikukkunud

Manchester Cityt ootab homme ees ülioluline lahing, kui Meistrite liiga veerandfinaali korduskohtumises võõrustatakse Tottenham Hotspuri. Nädal tagasi Londonis võitis Tottenham 1:0.

"Müncheni Bayernis võitsime kolme hooaja jooksul kõik, mis võimalik, kuid Meistrite liiga võiduta jäämine oli suur ebaõnnestumine. Mis ma oskan öelda? Ma aktsepteerin seda. Kui mul ei õnnestu Manchester Cityga Meistrite liigat võita, olen samuti läbikukkunud," rääkis Guardiola tänasel pressikonverentsil..

Hispaanlane lisas, et isiklikult peab ta kõige ihaldusväärsemaks aga Premier League`i tiitlit. "Inglismaa meistritiitel on kõige tähtsam. Sa pead terve hooaja jooksul iga nädal näitama, et oled parim. See on tõeline väljakutse."

Täna õhtul on Meistrite liiga veerandfinaalide korduskohtumistes vastamisi Torino Juventus ja Amsterdami Ajax (avamäng 1:1) ning FC Barcelona ja Manchester United (1:0).