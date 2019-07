Pavel Londak tunneb, et kohtunik tegi Nõmme Kaljule liiga

„Ma ei näinud seda olukorda hästi, aga mul on tunne ja me rääkisime ka Andrijga (käemänguga penalti tekitanud Andrij Markovitš – toim), et kätt ei olnud. Kohtunik poleks tohtinud sellest olukorrast penaltit anda,” arvas 39-aastane endine Eesti koondise väravavaht.

„Terve meeskond on muidugi kurb. Meil oli võimalus see mäng nulliga lõpetada ning kui kõik hästi oleks läinud, võinuksime ka võita, aga kahjuks tuli see penalti... Võin öelda, et paanikat meeskonnas ei ole, sest meil on üks mäng veel ees ja kõike annab veel parandada.”

Jääd sa oma mänguga rahule? Päästsid nii mõnelgi korral meeskonna kindlast väravast.

"Tegin lihtsalt oma tööd. Keegi pidi seda tegema. Üldiselt jään oma esitusega rahule, aga mitte sajaprotsendiliselt. Probleeme oli pikkade söötudega. Natuke oli ka penaltiolukorras ebaõnne. Oleksin võinud meeskonna päästa, aga kahjuks ei saanud. Oli hea löök täpselt nurka, millele aitas kaasa ka märg väljak. Olin kodutöö teinud ja teadsin, et ta sinna (alla paremasse nurka – toim) lööb," vastas Londak.

Kalju ründav poolkaitsja Kaspar Paur lisas: „Penalti rikkus päeva. Oleks 0:0 jäänud, oleks meil suuremad šansid. Kuid ka selle seisu pealt on meil võimalused olemas. Oleme optimistid, sest nägime, et mida mäng edasi, seda rohkem me mängu sisse saime. Kordusmängus peame lihtsalt võitlema ja endast kõik andma.”