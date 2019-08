Pavel Londak Kalju kaotusest: otsustasid kolm asja, sealhulgas minu rumal viga

„Enne mängu uskusime, et võime kõik ringi pöörata ja lüüa need kaks vajalikku väravat. Terve meeskond mängis suurepäraselt. Otsustasid kolm asja. Meil jäid momendid realsieerimata, seejärel tuli punane kaart ja lõpetuseks minu rumal viga,“ loetles Londak kaotuse põhjuseid ning viitas konkreetselt Vladislav Homutovi 34. minuti punasele kaardile ning enda 56. minuti valesöödule. „Muidu oli meil hea võimalus kodumänguga edasi järgmisesse ringi minna.“

Londak selgitas seejärel lähemalt ka enda eksimust. „Meil oli teiseks poolajaks plaan mängida lühikeste söötudega. Ma ei tea, mis selles olukorras juhtus. Andsin söödu ja ründaja (Danel Sinani) oli selleks valmis ning karistas meid koheselt,“ avaldas ta.

Eurohooaega kokkuvõttes jäi Londak pigem positiivseks ning märkis, et Meistrite liiga esimese eelringi võit Shkëndija üle oli suur õnnestumine.

„Kui suve kokku võtta, siis alguses meisse ei usutud. Arvati, et piirdume nelja mänguga. Mängisime lõpuks kuus mängu ja õhus oli tunne, et võime jõuda põhiturniirile. Ma arvan, et kokku oli väga positiivne,“ tõdes Londak. „Lõpuni oli ikka võimalus, et võime ukse pauguga lahti lüüa.“