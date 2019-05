Pane end proovile! Kas oskad nimetada kõik klubid, kes on jõudnud jalgpalli Meistrite liiga finaali?

Kuigi viimastel aastatel on finaalmatšid peetud enamjaolt selliste klubide vahel, kes on Euroopas pikka aega edukad olnud, siis varasemalt on Meistrite liigas ilma teinud ka klubid, kelle edu ei oskaks praegu uneski näha. Alates 1956. aastast on Meistrite liiga või varasema nimega Euroopa karika finaali jõudnud kokku 40 erinevat klubi: kui mitu neist oskad nimetada sina?

Iga klubi kohta on vihjeks antud riik, mille liigas antud klubi mängib, aasta, mil see tiim esimest korda Meistrite liiga finaali jõudis ning ka arv, mitu korda on klubi finaalis mänginud.

Head nuputamist!