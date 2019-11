OTSEBLOGI | Real lõi Galatasarayle veerandtunniga 3 väravat, Juventus pääses viimasel minutil

Kolme vooru järel on Real seisus, kus nad end sugugi kindlalt tunda ei saa, kuid Galatasarayl on selg veelgi rohkem vastu seina. Pariisi Saint-Germain juhib A-alagruppi 9 punktiga, Real on teine 4, Club Brugge kolmas 2 ja Galatasaray viimane 1 silmaga.

"Me teame, et kui me kaotame, on meiega Meistrite liigas kõik. Seega me võtame seda mängu kui finaali, sest meil pole muud valikut. Me pole Meistrite liigas veel skoorinud, aga meil on mängijaid, kes on selleks võimelised. Läheme kartmatult peale," lubas Galatasaray peatreener Fatih Terim.

A-alagrupi teises mängus võõrustab PSG belglaste Club Brugget. 22. oktoobril lõppes samade meeskondade heitlus Belgias PSG 5:0 võiduga.

B-alagrupis ootab mullust finalisti Tottenhami heitlus Crvena zvezda karukoopas. Kahte meeskonda lahutab tabelis vaid üks punkt. Tottenham on 4 silmaga teine, Serbia klubi 3 punktiga kolmas. Eelmises voorus saavutas Tottenham kodus suure 5:0 võidu. Alagruppi täiseduga juhtiv Müncheni Bayern võõrustab kell 19.55 algavas mängus Piraeuse Olympiakost.

C-alagrupi liider Manchester City (9) sõidab külla itaallaste Atalantale (0). Võrdselt 4 punkti peal olevad Zagrebi Dinamo ja Donetski Šahtar kohtuvad samal ajal Horvaatias.

D-alagrupi liider Torino Juventus (7) kohtub kell 19.55 võõrsil Moskva Lokomotiviga (3), Madridi Atletico (7) mängib kell 22 Saksamaal Leverkuseni Bayeriga (0).

Delfi toob jalgpalliõhtu tähtsamad sündmused lugejateni tekstipõhises otseülekandes.