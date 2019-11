OTSEBLOGI | Napoli pääses võõrsil Liverpooli vastu juhtima, Messi särab Barcelona eest

Keerulises seisus on Milano Inter, kes kohtub võõrsil Praha Slaviaga. Inter vajab hädasti võitu, kuid ka sellest ei pruugi piisata, et üldse edasipääsu võimalusi elus hoida.

G-grupis lähevad vastamisi Leipzig ja Lissaboni Benfica ning Peterburi Zenit ja Lyon. Leipzigile piisab edasipääsuks viigist. Lyon kindlustab koha 16 seas, kui nad alistavad võõrsil Zeniti. Zenit ja Benfica vajavad mõlemad võimaluste elus hoidmiseks kindlasti võitu.

Intrigeeriv seis on H-grupis, kus koguni kolmel meeskonnal (Amsterdami Ajax, Londoni Chelsea ja Valencia) on seitse silma. Ainsana on edasipääsu lootused minetanud Lille.

Chelsea ja Valencia lähevad omavahel vastamisi ja võitja kindlustab edasipääsu kaheksandikfinaali. Ajaxil pole täna võimalust ei edasipääsu kindlustada ega ka välja langeda.

Tänased kohtumised:

19:55 Valencia - Chelsea

19:55 Peterburi Zenit - Lyon

22:00 Barcelona - Dortmund

22:00 Genk - Salzburg

22:00 Lille - Ajax

22:00 Liverpool - Napoli

22:00 RB Leipzig - Benfica

22:00 Praha Slavia - Milano Inter