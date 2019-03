OTSEBLOGI | Meistrite liigas selguvad viimased veerandfinalistid: Barcelona juhib Lyoni vastu, Bayerni ja Liverpooli mängus on seis 1:1

Jalgpalli Meistrite liiga: Barcelona-Lyon 2:0, Bayern-Liverpool 1:1

Bayern-Liverpooli mängu avapoolaeg on lõppenud 1:1.

Liverpooli jaoks pole midagi katki - võõrsil löödud värav viib nad hetkel veerandfinaali.

Mane on oma 12-st Meistrite liiga väravast 8 löönud just play-offi mängudes. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1105932207510700033

Bayern viigistab - Joel Matip lööb õnnetu omavärava ja seis on 1:1! Matip pidi seda palli mängima, sest muidu oleks tagumise posti juures olnud Robert Lewandowski selle võrku löönud.

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1105930244530323459

Liverpooli võimalus, kuid Andy Robertson lööb mööda.

Lyon peab väravavahti vahetama, trauma tõttu lahkub Lopes, väljakule tuleb Mathieu Gorgelin.

Barcelona lööb Lyoni vastu 2:0! Suarezi hea söödu järel lükkab palli tühja väravasse Philippe Coutinho.

Liverpool asub Münchenis Sadio Mane väravast juhtima 1:0! Van Dijki sööt leiab Mane, kes mängib üle kaitsja ja väravast välja tormanud Neueri. Sakslased vajavad nüüd edasipääsuks kahte väravat.

17. minut - 1:0 Barcelonale. Lionel Messi realiseerib penalti.

Barcelona saab penalti! Viga tehti Suarezi vastu.

Robert Lewandowski kukub võitluses Virgil van Dijkiga. Bayern ootab penaltit, kuid kohtuniku vile vaikib.

Henderson ei saa siiski jätkata, tema asemele tuleb 13. minutil Fabinho.

Bayerni ohtlik olukord, kuid Thiago Alcántara lööb mööda. Olukord algas Roberto Firmino valesöödust.

Liverpooli poolkaitsja Jordan Henderson vajas arstiabi, kuid saab jätkata.

Bayern on alustanud Liverpoolist ründavamalt, mida oligi ehk eeldada.

Rakitici ohtlik pealelöök karistusala joonelt lendab Lyoni kaitsjatesse. Prantsuse klubi kaitseb 11 mehega.

Kolmandal minutil peab Lyoni väravavaht Anthony Lopes tegema hea tõrje, et Messi skoori ei avaks! https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1105925358937882626

Barcelona alustas kohe väga ohtlikult ning Messi sööt oli kontrarünnakul leidmas Suarezit.

Barcelona-Lyon ja Bayern-Liverpool mäng on alanud! Mõlemas paaris on all seis 0:0 ehk olukord on väga intrigeeriv.

Ja sellised on Barcelona ja Lyoni algkoosseisud: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1105905617062035457

Bayern-Liverpool algkoosseisud: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1105905215239274496

Liverpooli koosseis mänguks Bayerniga: https://twitter.com/LFC/status/1105902633699737606

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1105755379735150594