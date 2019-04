OTSEBLOGI | Meistrite liigas selguvad esimesed poolfinalistid: Messi lõi Manchester Unitedi vastu kiiresti kaks väravat

Juventus-Ajax, Barcelona-Manchester United

Messi lööb 19. minutil 2:0! Räige viga Unitedi puurivaht David De Gealt, kes laseb Messi nõrga kauglöögi järel palli oma keha alt väravasse veereda...

https://twitter.com/FCBarcelona/status/1118231808703967233

Barcelona lööb 15. minutil 1:0! Värava autoriks Lionel Messi, kes kõmmutab palli võrku karistusala lähistelt. Olukord sai alguse Ashley Youngi rumalast pallikaotusest vasakul äärel.

Ter Stegen tõrjub Rashfordi pealelöögi karistusala lähistelt.

Otsus kõlab - penaltit ei tule! Rakitic kukkus pärast seda, kui Unitedi mehed olid juba palli ära löönud.

Kohtunik määrab Barcelonale penalti! VAR vaatab olukorra üle...

Juventus on siiani oluliselt teravam, kui avamängus Amsterdamis.

Britid viskavad BBC-s nalja, et United on loonud juba rohkem väravavõimalusi, kui terve avamängu jooksul Old Traffordil.

Scott McTominay võimalus, kuid ka see ei too Unitedile edu. Ole Gunnar Solskjaeri hoolealused on alustanud väga bravuurikalt.

https://twitter.com/AFCAjax/status/1118227609601445889

Rashford pääseb avaminutil ohtlikult läbi ja lööb latti! Barcelona pääses ehmatusega...

Mängud on alanud!

Mängu Juventus-Ajax formatsioonid: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1118219549852209152

Sellised näevad välja Barca ja ManUtd mängu formatsioonid: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1118219029750190082

Ja sellised on Juventuse ja Ajaxi algkoosseisud: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1118214467693813760s://twitter.com/ChampionsLeague/status/1118214467693813760

Barcelona ja Manchester Unitedi algkoosseisud on selgunud: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1118213560100900864

