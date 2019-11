OTSEBLOGI | Meistrite liigas kohtuvad Madridi Real ja PSG, Mourinho üritab Tottenhamiga edasipääsu kindlustada

Meistrite liiga õhtu

Atalanta - Zagrebi Dinamo 1:0. Penalti realiseeris Luis Muriel.

Naljahambad on hoos: Vahetus Tottenhamis - võluv Mourinho asendati pahura Mourinhoga. https://twitter.com/JohnBennettBBC/status/1199422910202548224

Hetkeseisuga on Tottenhamil teisena 7 ja Olympiakosel kolmandana 4 punkti (avamäng Kreekas 2.2), kuid viimases voorus mängib Tottenham võõrsil Bayerniga (15p), samas kui Olympiakos võõrustab Crvena Zvezdat (3).

Olympiakose unelmate algus: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1199422384257802246

Mourinho ja Tottenham on hädas - Olympiakos lööb 2:0! Värava autoriks Ruben Semedo.

Real - PSG 1:0. 17. minutil avab skoori Karim Benzema, kes on esimesena pallil jaol pärast seda, kui Isco lõi posti.

Bayern on asunud Leon Goretzka väravast 1:0 juhtima Crvena Zvezda vastu.

Olympiakos alustab Londonis maruliselt ja 6. minutil jõutakse Youssef El-Arabi väravast ka sihile! Tottenham - Olympiakos 0:1.

Mängud algasid: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1199418297869058049

Ja nüüd algavad õhtused maiuspalad: sealhulgas Real - PSG ja Juventus - Atletico. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1199417214195183616

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1199416549838336001

Galatasaray ja Brügge tegid 1:1 viigi ning see tähendab, et ka Madridi Real on A-alagrupis juba edasipääsu taganud. 7 punkti kogunud Real võõrustab täna PSG-d, kes on 12 silmaga liider.

Charles De Ketelaere viigistab 90. minutil: Galatasaray - Brügge 1:1.

Sakslaste Leverkuseni Bayer võitis Moskvas kohaliku Lokomotivi 2:0 ja säilitas edasipääsulootuse. Enne Juventuse - Atletico mängu on Juventusel 10, Atleticol 7, Bayeril 6 ja Lokomotivil 3 punkti.

Tottenham Hotspur: Gazzaniga, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Rose, Dier, Winks, Lucas Moura, Alli, Son, Kane. Olympiakos: Jose Sa, Elabdellaoui, Semedo, Meriah, Tsimikas, Camara, Guilherme, Bouchalakis, Daniel Podence, El Arabi, Giorgos Masouras.

Jose Mourinho on teinud võrreldes 3:2 võidumänguga West Ham Unitedi vastu vaid ühe vahetuse, mis on ka sunnitud, sest vigastatud Ben Daviest asendab Danny Rose.

Ja siin PSG algkoosseis: Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Gueye, Marquinhos, Verratti, Di Maria, Icardi, Mbappe. Varumehed: Cavani, Neymar, Sergio Rico, Sarabia, Diallo, Draxler, Dagba.

Madridi Reali algkoosseis PSG vastu: https://twitter.com/realmadrid/status/1199399404907696129

Kui uskuda Hispaania meediat, on selle aasta Ballon d'Ori võitja juba selgunud. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/euroliigad/hispaania-meedia-tanavuse-ballon-dori-voidab-lionel-messi?id=88188943

Sven Bender viib Leverkuseni 54. minutil Lokomotivi vastu 2:0 ette.

Vaheajaks seisud ei muutunud: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1199398880426770432

Kaks varasemat mängu on juba käimas: Galatasaray juhib koduväljakul Adem Buyuki väravast Brügge vastu 1:0, Leverkuseni Bayer on võõrsil Moskva Lokomotivi vastu ees 1:0. Omavärava on löönud Rifat Zhemaletdinov.

Tere, jalgpallisõbrad!

https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mlpaevik/meistrite-liiga-paevik-galacticos-30-kylian-mbappe-suur-peaproov?id=88186685