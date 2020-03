OTSEBLOGI | Meistrite liiga: Tottenham jäi veel raskemasse seisu, Valencia lootused on sisuliselt kustunud

Nädal tagasi võitis Leipzig võõrsil Tottenhami 1:0, Atalanta purustas aga koduväljakul Valencia 4:1.

RB Leipzig - Tottenham 2:0 (kokku 3:0), Valencia - Atalanta 1:1 (kokku 2:5) Ühtlasi on selge, et Leipzigi ja Tottenhami mäng ei saa enam minna lisaajale. Tottenhami päästaks nüüd vaid kaks väravat... Valencia tühjad tribüünid... Leipzig lööb 10. minutil Tottenhami vastu 1:0! Inglise klubi kaitsjad ei suuda Timo Werneri pealelöögi järel palli puhtaks lüüa ning jätkuolukorras kõmmutab Marcel Sabitzer karistusala joonelt palli väravasse. Ka Hugo Lloris polnud tipptasemel. Leipzig - Tottenham mängus pole midagi üliohtlikku veel sündinud. Valencia peab nüüd lööma 4 väravat, et jõuda lisaajani... Leipzigi alg11: Atalanta teeb imelise alguse ja asub Hispaanias tühjade tribüünide ees peetavas matšis Valencia vastu 1:0 juhtima! Itaalia klubi teenis juba 3. minutil penalti, mille realiseeris Josip Ilicic. Mängud on alanud! Leipzigi - Tottenhami algkoosseisud: Valencia - Atalanta algkoosseisud:





Atalanta on viimasel ajal üldse heas hoos olnud. Klubi on võitnud kolm järjestikust matši Itaalia Serie A-s ja asub seal neljandal kohal, millega kvalifitseerutakse hetkel ka järgmiseks hooajaks Meistrite liigasse.

Valencial läheb seevastu kehvasti - nad on võitnud vaid ühe matši viimasest viiest ning on langenud Hispaania meistriliigas seitsmendaks.

Ka Tottenhamil on rasked ajad. Vigastatud liidrite Harry Kane’i ja Son Heung-Min’ita on Jose Mourinho juhendatav klubi kaotanud viimasest viiest mängust neli. Nädalavahetusel sai vigastada veel ka nende kolmas ründaja - jaanuaris ostetud 22-aastane Hollandi ääreründaja Steven Bergwijn.

RB Leipzigil ei õnnestunud läinud nädalavahetusel Wolfsburgi võita (0:0) ja nad loovutasid Bundesliga tabelis teise koha Dortmundile. Saksamaal lahutab aga esikolmikut vaid viis punkti.