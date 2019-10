OTSEBLOGI | Meistrite liiga põnevusmängus kohtuvad Inter ja Dortmund, Liverpoolil tähtis matš

Meistrite liiga alagrupiturniiri kolmanda vooru kolmapäevased mängud:

Tänased mängud:E-alagrupp:Salzburg – Napoli 0:0Genk – Liverpool 0:0F-alagrupp:Milano Inter – Dortmundi Borussia 0:0Praha Slavia – FC Barcelona 0:0G-alagrupp:RB Leipzig – Peterburi Zenit 0:1 (MÄNG KÄIB!) Värav: 25. RakitskiLissaboni Benfica – Lyon 0:0H-alagrupp:Amsterdami Ajax – Londoni Chelsea 0:0 (MÄNG KÄIB!) Lille – Valencia 0:0

Päeva kahes esimeses kohtumises on poolajavile kõlanud: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1187062505345933313

Kolmapäevase mängupäeva esimese värava lööb ukrainlane Jaroslav Rakitski, kes viib Zeniti 1:0 Leipzigi vastu juhtima. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1187060038357213184

Päeva kaks esimest kohtumist on alanud! Amsterdamis on väljakul kohalik Ajax ning Londoni Chelsea. Leipzigis on vastamisi RB Leipzig ning Peterburi Zenit.

Ajax tuleb peagi väljakule. Viimati tehti koduväljakul selliseid trikke: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1187047006822371328

Kahjuks juhtub jalgpallis ka selliseid asju: https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/video-noorte-meistrite-liiga-mangul-rundasid-maskides-ja-kurikatega-patid-rahulikke-pealtvaatajaid?id=87850191

