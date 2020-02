OTSEBLOGI | Meistrite liiga play-off: Liverpool jäi Atletico vastu kiiresti kaotusseisu!

Liverpool teeb sel hooajal Inglismaal seda, mida ise tahab. Koduses liigas neile võrdväärset vastast ei olegi. Kuigi Premier League’i võit ei ole veel ametlikult kindel, ei kahtle nende triumfis õigupoolest enam keegi. 26 kohtumisega on kirja saadud 25 võitu ja üks viik. Loomulikult soovitakse sari lõpetada kaotusteta, kuid sama suur on soov kaitsta Meistrite liiga trofeed. Arvestades, et koduses liigas on suur töö juba tehtud, saabki keskenduda euromängudele.

Pärast Meistrite liiga kaheksandikfinaalide loosimist võis kõige suuremat pettumust tõenäoliselt tunda Madridi Atlético meeskond. Just nemad said endale vastaseks Liverpooli. Seeria avakohtumine peetakse juba teisipäeval. Atlético on Diego Simeone käe all ikka olnud võitlev ja kaitsele rõhuv meeskond, kuid eelmisel suvel toimunud suured koosseisu muudatused on jätnud meeskonna mängule siiski oma jälje.

Meistrite liiga: ATLETICO - LIVERPOOL 1:0, DORTMUND - PSG 0:0 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1229870295760166912 Atletico juhib poolajavileks Liverpooli vastu 1:0. Kas hispaanlased jätkavad tõesti sama kaitsva stiiliga ja loodavad ka teise 45 minutit sedasi vastu pidada? Palli valdamine on hetkel Liverpoolile lausa 75%-ga. Dortmund - PSG avapoolaeg on lõppenud 0:0. Prantsuse klubi võib senist mängupilti arvestades selle seisuga enam rahul olla. Sadio Mane saab Sime Vrsaljko vastu tehtud vea eest kollase kaardi. See on selles mängus esimene hoiatuskaart. Salah jäi penaltipunkti juures vabaks ja kõmmutas peale, ent Atletico kaitsja pea päästab kodumeeskonna halvimast. Dortmund teeb taas ohtliku rünnaku, Navas on jälle tasemel. Statistikud meenutavad, et Atletico on viimasest üheteistkümnest Meistrite liiga play-offi kodumängust hoidnud oma väravata puutumatuna kümnel korral. Borussia rünnak lõppes Sancho väga ohtliku pealelöögiga, ent Navas oli taas omal kohal. Liverpooli vasturünnakul lendab pall Mo Salahi löögist väravasse, kuid Firmino oli suluseisus ja Atletico 1:0 eduseis jääb püsima. Liverpooli puurivaht Alisson Becker tõrjus Morata pealelöögi. Dortmund on taas väga ohtlik: Jadon Sancho terav tsenderdus langeb siiski väravavahi Keylor Navase saagiks. Dortmundi ohtlik karistuslöök - tsenderduse järel lendab Mats Hummelsi pealöök napilt üle värava. Kohtunik fikseeris lõpuks ka suluseisu. Liverpool on asunud domineerima ning Atletico bossil Diego Simeonel on põhjust murelik olla. 70 minutit küll sedasi vastu ei peeta. Dortmundil oli PSG vastu esimene hea võimalus, kui Jadon Sancho tegi pika spurdi ja otsustas ise peale lüüa, kuid pall vuhises mööda. Võimalus oli ka Erling Haalandile sööta. Nii lõi Saul Niguez 1:0: PSG ründetäht Neymar kõmmutab karistuslöögi napilt väravast mööda. Saksamaal on veel väravad löömata. Atletico lööb 4. minutil 1:0! Kiire avavärava lõi Saul Níguez, kes kasutas nurgalöögi järel ära Liverpooli kaitseliini täieliku peataoleku, saates värava eest palli võrku Mängud on alanud! Borussia ja PSG algkoosseisud: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1229844198146351104 Atletico ja Liverpooli algkoosseisud: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1229847101451984896 Atletico koosseis Liverpooli vastu: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1229847101451984896 https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/meistrite-liiga-jatkub-kas-favoriit-liverpool-on-parim-klubi-parast-pep-guardiola-fc-barcelonat?id=88942839 https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/meistrite-liiga-on-tagasi-ja-panused-on-korged?id=88966275 https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/jurgen-klopp-teatas-tanavuse-meistrite-liiga-suurfavoriidi?id=88962801