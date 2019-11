OTSEBLOGI | Meistrite liiga õhtu algas üllatustulemusega Nou Campil! Ajax aitab Chelseal negatiivset ajalugu teha

F-grupis on toimumas ülioluline kohtumine Dortmundi Borussia ja Milano Interi vahel. Mõlemal meeskonnal on hetkel koos neli punkti. Kui arvestada, et grupi liider on Barcelona ning mõlemal meeskonnal on vaja veel Kataloonia hiiuga mängida, võib tänane kohtumine kujuneda edasipääsu osas vägagi otsustavaks.

Dortmundi ja Interi omavahelise esimese kohtumise võitis Itaalia meeskond kodus 2:0. Nüüd pannakse pall mängu Saksamaal algusega kell 22:00. Barcelona võõrustab kell 19:55 algavas kohtumises Praha Slaviat.

Tasavägises E-grupis võõrustab Napoli üllatusvõimelist Salzburgi meeskonda. Napoli on võiduta jäänud viimases kolmes kohtumises. Samal ajal on aga suurepärases hoos Austria klubi 19-aastane ründetalent, norralane Erling Haaland, kes tänavu Meistrite Liigas kolme mänguga juba kuus väravat kõmmutanud.

Teises E-grupi matšis võõrustab valitsev meister Liverpool belglaste Genki.