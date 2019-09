OTSEBLOGI | Meistrite liiga: Inter kaotas üllatuslikult punkte, Liverpool kohtub Napoliga, Barcelona Borussiaga

Meistrite liiga avavoor

Valus löök Chelsea`le - nende selle hooaja komeet, 20-aastane Mason Mount peab juba 16. minutil Valenciaga mängus vigastuse tõttu platsilt lahkuma.

Mullune poolfinalist Amsterdami Ajax asub koduväljakul Lille`i vastu 1:0 juhtima - värav 18. minutil Quincy Promesilt.

19-aastane Haland tähistab Salzburgi 1:0 väravat Genki vastu. Imelises hoos norraka arvel on tänavu 9 mänguga kokku 15 väravat! https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1174039473946075137

Kell 22 alanud mängud: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1174035584270163968

Napoli on alustanud ründavalt. Trent Alexander-Arnold päästis Liverpooli Lorenzo Insigne võimaluse järel.

Lozano (Napoli) lööb Liverpoolile värava, kuid VAR otsustab, et see ei loe suluseisu tõttu.

Kell 22.00 alanud mängudes on juba esimene värav löödud: Erling Haland viis 2. minutil Salzburgi Genki vastu 1:0 ette.

Sellise algkoosseisuga läks Borussia Barcelona vastu: https://twitter.com/BlackYellow/status/1174020150334500864

Ja selline on Napoli koosseis Liverpooli vastu: https://twitter.com/sscnapoli/status/1174019005964836864

Liverpooli koosseis mänguks Napoliga: https://twitter.com/LFC/status/1174015740208459779

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1174033096464900099

Milano Inter piirdus koduväljakul peetud avamängus Praha Slavia vastu 1:1 viigiga. Punkti päästis itaallastele vahetusmees Nicolo Barella, kes lõi viigivärava 90. minutil.

Lyon ja Zenit tegid 1:1 viigi.

Nicolo Barella päästab 90. minutil Milano Interile Praha Slavia vastu 1:1 viigi.

Käimasolevad mängud: Inter - Slavia 0:1, Lyon - Zenit 1:1.

Vigastusest taastunud Lionel Messi alustab täna varumehena. https://twitter.com/FCBarcelona/status/1174016288311697409

16-aastasest Ansu Fatist saab Borussiaga mängus Barcelona noorim Meistrite liiga debütant. https://twitter.com/FCBarcelona/status/1174020035452506112

Meistrite liiga debüütmäng ja kohe värav! https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1174027073846951936

Praha Slavia šokeerib 64. minutil Interi kodupublikut - Peter Olayinka lööb 1:0!

Lyon viigistab Zeniidi vastu - 1:1. Memphis Depay realiseeris 51. minutil penalti.

Avapoolajad on lõppenud: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1174016293940486146

Mängudeõhtu skoor on avatud - Serdar Azmoun viib Zenidi 41. minutil võõrsil Lyoni vastu 1:0 juhtima. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1174020012534902785

Tere õhtust, jalgpallisõbrad! Meistrite liiga kaks avamängu on juba käimas, kuid väravad on veel löömata. Inter - Praha Slavia ja Lyon-Zenidi mängus on seis 0:0. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1174003929132208129