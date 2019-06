OTSEBLOGI | Meistrite liiga finaal: Hull algus! Liverpool asus avaminutil Tottenhami vastu juhtima

Vigastatud mängijate osakonnast oli mõlemal meeskonnal hiljuti häid uudiseid. Liverpool teatas, et mänguvalmis on tipuründaja Roberto Firmino ning Tottenhami saab aidata nende suurim staar Harry Kane. Seni on ainult küsimuseks, kas Kane usaldatakse pausi järel kohe algkoosseisu või jääb talle vahetusest sekkuja roll. Tottenhamil on kõik ülejäänud põhitegijad rivis, Liverpooli ässadest peab reievigastuse tõttu finaali kõrvalt vaatama Naby Keita.

Mauricio Pochettino enne mängu: „Kõige tähtsam on vabadus. Väljakul tuleb tunda ennast vabalt. Tuleb mängida nii nagu seda tehti lapsena. Ei tohi mõelda sellele, et sind vaatab miljard inimest. Kõige olulisem on lõpuks võitmine. Tahame kirjutada jalgpalliajalugu. Tean täpselt, mida tegema peame. Liverpool on suurepärane meeskond ja Jürgen väga edukas treener. Kolmandasse Meistrite liiga finaali jõudmine on treeneri puhul väga suur saavutus.“

Jürgen Klopp enne mängu: „Finaalid on alati erinevad. Sellele mängule tullakse alati teistsuguse meeskonnana. Asjaolud on alati erinevad. Kui mina olen põhjuseks, miks ma olen kaotanud kuus finaali järjest, siis on põhjust muretsemiseks. Arvan aga, et nii ei ole. Viimase seitsme aasta jooksul olen ma tõenäoliselt olnud poolfinaalide võitmise maailmameister. Kui ma kirjutaksin poolfinaalidest raamatu, siis tõenäoliselt keegi ei ostaks seda.“