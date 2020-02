OTSEBLOGI | Meistrite Liiga: Chelsea võtab kodus vastu Müncheni Bayerni, Barcelona sõidab külla Napolile

MEISTRITE LIIGA KAHEKSANDIKFINAALID (25:02):

Mõlemad kohtumised on alanud!

Tervist, head jalgpallisõbrad! Juba peagi on jätkumas Meistrite Liiga kaheksandikfinaalid. Algkoosseisud on lisatud ning mängude alguseni on jäänud veidi üle 10 minuti.

https://twitter.com/FCBarcelona/status/1232376759162671105

https://twitter.com/sscnapoli/status/1232377239637045249

Bayerni algkoosseis:https://twitter.com/FCBayern/status/1232377044845170689

Chelsea algkoosseis Bayerni vastu:https://twitter.com/ChelseaFC/status/1232379659481948165

https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/euroliigad/valus-look-realile-eden-hazardi-jaoks-voib-hooaeg-labi-olla?id=89046703