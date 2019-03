OTSEBLOGI | Manchester United tegi Pariisis uskumatu tagasituleku ning pääses dramaatilise VARi abil edasi, teine mäng lisaajal

Manchester United alustas PSG vastu kohtumist suurepäraselt: juba teisel minutil kasutas Romelu Lukaku ära pariislaste kaitsja Thilo Kehreri kohutava tagasisöödu ning viis Unitedi juhtima. Edu ei kestnud pikalt - 12. minutil viigistas Kylian Mbappe hea söödu järel seisu Juan Bernat.

Järgnes PSG domineerimisel kulgenud avapoolaeg, kuid ometi oli see taas United, kes sisuliselt eikuskilt värava leidis - PSG väravavahil Gianluigi Buffonil oli vihmasel platsil raskusi Marcus Rashfordi kauglöögi tõrjumisega ning 30. minutil oli see taas Lukaku, kes vastase eksimuse väravaks realiseeris.

Teisel poolajal hakkas pisut rohkem palli hoidma ja ründama ka väravat vajanud United, kuid väga häid šansse neil ei tekkinud. Õlekõrs tekkis lõpuks totaalselt ootamatult: Diogo Dalot' suhteliselt optimistlik kauglöök võttis õrna rikošeti Presnel Kimpembe käest ning kuigi esimesel pilgul kohtunikud seda ei tuvastanud, siis VAR ei eksinud - käsi ja penalti! Pika pausi järel ei vedanud Marcus Rashfordi närvid teda alt ning Buffon sai üle mängitud - 3:1 ning United edasi, sealjuures oligi neil kogu mängu peale täpselt kolm võimalust!

Teises samal ajal toimuvas kohtumises on vastamisi FC Porto ja AS Roma ning nende seis on intrigeerivam: Roma suutis avamängu kodus 2:1 võita, mistõttu on teise mängu eel seisud väga võrdsed. Portole piisaks edasipääsuks täna 1:0 võidust või vähemalt kaheväravalisest võidust.

Mõlemad kohtumised algavad kell 22.00 ning Delfi Sport toob tähtsamad sündmused lugejateni otseblogis.