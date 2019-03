OTSEBLOGI | Manchester United alustas Pariisis võimatut missiooni kiire väravaga

Unitedil on avamängu suure kaotuse tõttu vaja täna ise kindlasti vähemalt kahe väravaga võita, et edasipääsulootusi elus hoida.

Teises samal ajal toimuvas kohtumises on vastamisi FC Porto ja AS Roma ning nende seis on intrigeerivam: Roma suutis avamängu kodus 2:1 võita, mistõttu on teise mängu eel seisud väga võrdsed. Portole piisaks edasipääsuks täna 1:0 võidust või vähemalt kaheväravalisest võidust.

Mõlemad kohtumised algavad kell 22.00 ning Delfi Sport toob tähtsamad sündmused lugejateni otseblogis.