OTSEBLOGI | Luksemburgi meister lõi Kaljule lühikese ajaga kaks väravat, aga Sander Puri tabamus vähendas vahet!

F91 Dudelange - Nõmme Kalju

Subbotin pääseb kasti joone pealt löögile, aga pall jääb Dudelange'i kaitsjatesse pidama.

Dudelange on teist poolaega alustanud teravalt, äsja pidi Londak tõrjuma Ryan Klappi pealöögi. Esimesed minutid on möödunud Kalju värava all.

Kumbki meeskond ühtegi vahetust poolajal ei teinud.

Dudelange sai kohe ohtlikult väravat rünnata, aga õnneks jäi löök Kalju kaitsjatesse kinni.

Teine poolaeg on alanud!

Statistikat avapoolajast, Dudelange on olnud domineerivam pool, aga Puri värav hoiab kõik võimalused Kalju jaoks elus.

Nurgalöögist midagi ohtlikku ei sündinud ja kohtunik vilistab avapoolaja lõppenuks. Dudelange lühikese ajaga löödudd kaks väravat lõi üsna mitmeks minutiks Kalju rivist välja ning lähedal oli ka kolmas värav, aga õnneks seda ei tulnud ja Puri tabamus parandas selgelt Kalju seisu.

Dudelange saab poolaja lõpus veel nurgalöögi.

Nüüd on Kaljul võõrsilt värav käes, kuid kindlasti soovitakse enamat ja kohtumise seis viigistada.

Värav! Sander Puri kasutas Kalju võimaluse ära ning saatis otse õhust osava jalalöögiga palli võrku! 2:1, poolaja lõpuni neli minutit.

Vahepeal oli Dudelange'l mitu ohtlikku võimalust, ent siiski püsib 2:0 seis.

Nõmme Kaljul oli ka endal ohtlik moment, aga Sander Puri löök blokeeriti.

Lähedal oli ka kolmas värav, aga Kalju õnneks läks Sinani löök napilt mööda.

Ai-ai... Kiirelt tuleb ka teine värav ja Dudelange pääseb 2:0 ette. Taaskord värava autoriks Stolz, kes suunas peaga palli Londaku selja taha.

Värav! Dudelange läks kohtumist juhtima. Dominik Stolzi löök sai rikošetist kõrgust juurde ning pall maandus täpselt lati all.

Esimese kollase kaardi teenis 20. minutil Delgado (Dudelange), kes tegi ohtliku vea Kleinile.

Dudelange'il oli kasutada karistuslöök taas heast kohast, kuid mängijate omavaheline suhtlus jättis soovida ning lihtsast kohast söödeti pall auti.

Dudelange on viimaste minutitega mängu rohkem sisse saanud ning hakanud rohkem palli valdama ja on olnud üritavamaks pooleks.

Hea press tõi Kaljule vastaste värava lähistel palli enda valdusesse, aga midagi ohtlikku tekitada siiski ei suudetud.

Kalju pääses kiirrünnakusse, kuid Subbotini sööt jäi veidi liiga kõrgeks.

Londak püüab kasti saadetud tsenderduse kindlalt.

Subbotin teeb Dudelange'i mängumehe vastu vea, kodumeeskond saab umbes 30 meetri pealt karistuslöögi.

Kalju saatis palli kasti, kuid midagi ohtlikku sellest ei sündinud.

Nõmme Kalju saab alustuseks hea koha pealt karistuslöögi.

Kohtumine on alanud!

Kihlveokontorite järgi on selge favoriit Dudelange, näiteks ühe portaali järgi on nende võidukoefitsient 1.65, Kaljul aga 6.15. Viigi puhul on koefitsiendiks 4.05.

Meeskonnad on sammunud väljakule!

Kohtumine on varsti algamas! Koha peal paistab publikut olevat võrdlemisi vähe, tribüünid on üsna tühjad.

Verissimo vilistas hiljuti ka Eesti ja Põhja-Iirimaa vahelist kohtumist Tallinnas, mille Eesti mäletatavasti 1:2 kaotas.

Tänase mängu kohtunik on portugallane Fabio Verissimo.

Tervist, jalgpallisõbrad! Juba vähem kui tunni aja pärast on algamas Euroopa liiga kolmanda eelringi kohtumine Nõmme Kalju ja Luksemburgi tiimi F91 Dudelange'i vahel.

