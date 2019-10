OTSEBLOGI | Liverpool mängib tulega, Barcelona viigistas Interi vastu seisu

Meistrite liiga alagrupiturniir (02.10)

E-alagrupp:Genk - Napoli 0:0 - Mäng läbi!Liverpool – Salzburg 3:3 (9. Mane, 25. Robertson, 36. Salah - 39. Hwang, 56. Minamino, 60. Haland)F-alagrupp:Praha Slavia - Dortmundi Borussia 0:2 (35., 89. Hakimi) - Mäng läbi!Barcelona - Inter 1:1 (58. Suarez - 3. Martinez)G-alagrupp:RB Leipzig - Lyon 0:1 (11. Depay)Peterburi Zenit - Benfica 1:0 (21. Dzjuba)H-alagrupp:Lille - Chelsea 1:1 (33. Osimhen - 22. Abraham)Valencia - Ajax 0:2 (8. Ziyech, 34. Promes)

Luis Suarez toob 58. minutil Barcelona mängu tagasi. Suarezelt kasti joonelt üle puusa ideaalne löök tagumisse nurka. Seis on 1:1!

Tasub meenutada, et Inter võitis Hispaanias viimati 2004. aasta oktoobris. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1179488206913441793

Interil tekib võimalusi. Martinez sooritab 38. minutil tõeliselt ohtliku pealöögi, kuid Barcelona õnneks suudab ter Stegen teha vasaku käega suurepärase tõrje. Inter 1:0 edu püsib.

Barcelona on sel hooajal näidanud, et nad on haavatavad ning seda on nad ka täna õhtul koduväljakul Meistrite liiga kohtumises. Martinez viib Interi juba 3. minutil juhtima.

Natuke järelkaja ka teisipäeva õhtule. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mlpaevik/meistrite-liiga-paevik-mis-on-lahti-madridi-realiga?id=87630791

Nüüd on alanud ka õhtu kuus ülejäänud kohtumist! https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1179470936078213120

Õhtu kaks esimest kohtumist on lõppenud. avavoorus Liverpooli alistanud Napoli lepib sel korral 0:0 viigiga Genki vastu. Avavoorus FC Barcelonaga viigistanud Dortmundi Borussia saab aga võõrsil 2:0 võidu Praha Slavia üle. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1179468673171501057

Päeva kaks esimest kohtumist on alanud. Delfi hoiab lugejaid kohtumiste tulemustega kursis.