OTSEBLOGI | Leipzig valmistab Mourinhole ja Tottenhamile tõsist peavalu, Atalanta asus juhtima

Meistrite liiga: Atalanta - Valencia, Tottenham - RB Leipzig Denis Tšerõšev lööb 66. minutil Valencia poolelt ühe värava tagasi. Atalanta juhib 4:1. Atalanta purustustöö jätkub. Hateboer lööb enda teise värava tänasel õhtul ning viib itaallased Valencia vastu 4:0 juhtima. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1230241439205949446 62. minutil avaneb Schickil suurepärane võimalus Leipzig juba 2:0 ette viia, kuid Tšehhi koondise ründaja löögi suudab Lloris tõrjuda. Scick jääb esmalt liialt ahastama ja seega laseb ta järgmise potentsiaalse võimaluse luhta. Atalanta on samal ajal andmas Valenciale korralikku keretäit. Remo Freuler viib 57. minutil Atalanta juba 3:0 juhtima. Penaltit asub lööma Werner, kes saadab 57. minutil palli tugeva löögiga vasakusse alumisse nurka. Lloris arvab küll suuna ära, kuid löök on liiga tugev ja prantslase näpud pallini ei ulatu. Penalti Leipzigile. Davies tõmbab Laimeri maha. Gulacsi tõrjub suurepärase reaktsiooni abil Lucas Moura lähilöögi. https://twitter.com/RBLeipzig_EN/status/1230237591447969792 Mõlemas kohtumises on avapoolaeg läbi: Tottenham - Leipzig 0:0, Atalanta - Valencia 2:0. Sloveen Josip Iličic viib 42. minutil Atalanta 2:0 Valencia vastu juhtima. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1230231447082086402 Werner saab 35. minutil Llorisiga silmitsi, kuid Leipzigi ründaja hakkab liialt palli sättima ja lõpuks jääb löök veidike pehmeks. Tulemuseks nurgalöök. Werner läheb kaaslase eest Winksile tagasi tegema, kuid jääb hiljaks ja sakslasest väravakütt näeb kollast kaarti. Jose Mourinho juhendatav Tottenham proovib tempot alla lüüa. Pigem noorema koosseisuga Leipzig armastab ilmselgelt kiiret jalgpalli. Leipzig on võõrsil isegi üllatavalt hea. Tottenham on Kane'i ja Son'ita seni olnud üsna hambutu. Atalanta asub 16. minutil Valencia vastu 1:0 juhtima. Skoori avab hollandlane Hans Hateboer. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1230226562374610946 20 minutit mängitud ning Leipzig on suutnud võõrsil Tottenhami vastu mängu korralikult kontrollida. Leipzigi peatreener tõuseb selle kohtumisega kõige nooremaks peatreeneriks, kes Meistrite liiga play-off'is ametis olnud. https://twitter.com/OptaJoe/status/1230207294690013184 10 minutit mängitud ja mõlemas kohtumises on seis 0:0. Ohtlikke olukordi on olnud aga juba mõlemas matšis. Teravam olukorrad on suutnud luua Leipzig ja Atalanta. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1230224231666978818 Kohtumise alguses on Leipzig väga terav ning pall käib ära ka postis. https://twitter.com/RBLeipzig_EN/status/1230222015963058177 Mängud on alanud! Leipzigi algkoosseis: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1230209729621831680 Tottenhami algkoosseis: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1230208988232458240 Atalanta algkoosseis: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1230206330801197058 Alustuseks toome ära algkoosseisud. Valencia: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1230206678227935233

Tottenham võtab mängule kaasa kõikide võistlussarjade peale seitsmemängulise kaotuseta seeria ning kümme võitu viimasest 14 Meistrite liiga kodumängust. Küll aga ei saa nad eriti optimistlikult suhtuda järjekordse Saksa klubiga kohtumisse, sest alagrupifaasis kaotati Müncheni Bayernile mõlemad kohtumised kaheväravalise vahega.

G-alagrupi võitnud Leipzig on viimasest viiest mängust suutnud võita vaid ühe ning viigistada ja kaotada kaks. Varasem ajalugu Inglise klubidega mängust Leipzigil puudub. Ainus veidigi midagi ütlev paralleel võiks olla vastasseis Bayerniga, millest Leipzigil on sel hooajal ette näidata kaks viiki (1:1 kodus ja 0:0 võõrsil).

Atalanta mängib Meistrite liiga play-off faasis esmakordselt. Enne tänast mängu on nad San Siro staadionil viimasest kuuest mängust kaotanud vaid ühe (1 võit, 4 viiki). Liigamänge 60 km eemal Stadio Atleti väljakul pidav Atalanta pikendas tänase õnnestumise korral oma Euroopa mängude võiduseeria kolmele mängule, mis oleks klubi ajaloos esmakordne. Koduses liigas hoitakse Juventuse, Lazio ja Milano Interi järel neljandat kohta.

Valencial pole koduliigas viimasel ajal just ülearu hästi läinud. Viimasest kuuest La Liga mängust on suudetud võtta vaid kaks võitu ning tabelis paiknetakse seitsmendal kohal, napilt viimase eurosarja viiva koha järel. San Siro staadion pole neile sugugi võõras koht - sel sajandil on sinna tehtud juba neli visiiti, millest kolm on lõppenud viigi ja üks kaotusega.