OTSEBLOGI | Kas Meistrite liiga valitsev meister Liverpool tõugatakse troonilt? PSG juhib Borussia vastu juba 2:0.

Liverpool võõrustab Meistrite liiga play-off’i avaringi teises kohtumises kodus Madridi Atleticot, kellele võõrsil jäädi 0:1 alla.

Atletico pole kaotanud Meistrite liigas ega La Ligas viimased kuus kohtumist – ette on näidata 3 võitu ja 3 viiki. Samas on Liverpool võitnud viimasest viiest kohtumisest Inglise kõrgliigas, Meistrite liigas ja FA Cupil ainult kahel korral.

Kolmapäevases matšis piisaks Atleticole edasipääsuks mitte ainult võidust või viigist, vaid ka kaotusest 1:2, 2:3, 3:4 jne.

Palju intriige on ka Pariisi Saint-Germain - Dortmund Borussia mängus. Saksamaal triumfeeris Borussia 2:1, kellel on nüüd viis järjestikust võitu koduses bundesliigas ja Meistrite liigas.

Noor Borussia supertalent Erling Braut Haland särab: ta lõi avakohtumises PSG-le mõlemad väravad. Norrakas, kes on liitus Borussiaga Salzburgist, on Meistrite liigas löönud juba 10 väravat. Kollased kaardid segavad võõrustajaid aitamast kahel mängijal - Thomas Meunieril ja Marco Verrattil. Borussia tiimis on vigastatud Marco Reus ja Thomas Delaney.

Delfi hoiab lugejaid kell 22 algava jalgpalliõhtu tähtsamate sündmustega kursis otseblogi vahendusel. Mänge kannab üle voogedastusplatvorm Go3.tv ning telekanalid TV3 Sport ja TV3 Sport 2.



Meistrite liiga: Liverpool - Atletico (1:0); PSG - Dortmund (2:0) PSG - Borussia ikka 2:0 PSG-le, Borussia keskkaitsja Mats Hummels sai 61. minutil kollase kaardi. Liverpool - Atletico: 56. minutil teeb Atletico vahetuse, Diego Costa läheb pingile, asemele tuleb Marco Llorente. Seisud püsivad samad, Liverpool - Atletico 1:0, PSG - Borusiia 2:0. Mõlemas kohtumises algasid teised poolajad, vahetusi pole tehtud. Esimesed poolajad on nüüd mõlemas kohtumises läbi. Kahe mängu kokkuvõttes on PSG Borussia vastu ees 3:2, Liverpool ja Atletico on 1:1 viigis. PSG läheb Borussia vastu esimese poolaja teisel üleminutil juba 2:0 ette! Värava autoriks on Juan Bernat. Sööduandjaks oli Alex Oxlade-Chamberlain. Värav! Georgino Wijnaldum viib Liverpooli 44. minutil pealöögist 1:0 ette. Kui kohtumine nii lõppeb, näeme lisaaega. Esimene poolaeg hakkab mõlemas kohtumises lõpule jõudma, Liverpool - Atletico ikka 0:0, PSG - Borussia 1:0. PSG - Borussia 1:0! Neymar viib PSG 28. minutil juhtima ja praeguse seisuga läheks edasi juba Prantsusmaa klubi. 25 minutit mängitud, mõlemas kohtumises seis ikka 0:0. PSG ja Borussia heitluses sai 16. minutil kollase kaardi Borussia noor sensatsioon Erling Haaland. PSG - Borussia: PSG staar Neymar vajas arstiabi, aga nüüd on brasiillane taas jalul. Liverpooli ja Atletico mängus on esimesed poolvõimalused kaheksa minuti jooksul juba olnud, aga midagi väga ohtlikku mitte. Pallivaldamine on seni olnud selgelt Liverpooli käes. Kohtumised on alanud! Atletico paneb vastu järgmised mängijad:https://twitter.com/atletienglish/status/1237813831465865223?ref_src=twsrc%5Etfw Liverpooli algkoosseis Atletico vastu:https://twitter.com/LFC/status/1237811518659592192?ref_src=twsrc%5Etfw Borussia tuleb väljakule nii: https://twitter.com/BlackYellow/status/1237812318211366912?ref_src=twsrc%5Etfw Siin on tänased algkoosseisud. Esmalt PSG alg-11.https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1237817451104079877?ref_src=twsrc%5Etfw Tere õhtust! Ehk aitab jalgpall mõneks tunniks koroona unustada, mängud algavad kell 22. Tõsi, PSG ja Borussia mängivad tühjade tribüünide ees, seega on viirust keeruline unustada.