OTSEBLOGI | Kas FC Flora suudab Lillekülas eurosarjas Saksa tippklubi elu kibedaks teha?

FC Flora - Frankfurdi Eintracht

Raul Ojassaar: Kohtunik paneb korra mängu kinni, sest paistab, et tal on probleeme vilemeestevahelise raadiosidega.

Raul Ojassaar: Da Costa saab karistusalast proovida ning Igonen tõrjub palli üle värava.

Raul Ojassaar: Kostja tsenderdus paraku klaaritakse, aga Flora on palliga vähemalt seni olnud pisut parem kui Kalju eile. See ei tähenda muidugi seda, et Eintracht kohtumist ei kontrolliks - kontrollib küll.

Raul Ojassaar: Milleri suurepärane tehnika võidab mitme mehe vahelt Florale karistuslöögi vasakult äärelt karistusalast väljas, küljejoone juurest. Vassiljev ja Järvelaid palli taga.

Raul Ojassaar: Kams võitleb paremal äärel päris julgelt ning kohtunikud võtavad tema kahjuks vea. Õigustatult.

Raul Ojassaar: Sorga ootamatu pallivõit keskväljal viib Flora kontrarünnakusse, kuid Vassiljevi puude läheb kastis hääästi natuke pikaks ning käib üle otsajoone, enne kui maestro selle taas kätte saab.

Raul Ojassaar: Eintrachti meeste jaoks on tegu hooaja esimese ametliku mänguga ning esimese minuti jooksul on seda ka paar korda näha - natuke lohakalt lubatakse pallil auti minna.Teisel minutil tuleb aga esimene ohtlikum olukord, kui Igonen peab pall madala pealelöögi korneriks lükkama.

Raul Ojassaar: Kohtumine on alanud!

Raul Ojassaar: Flora tavapärases rohevalges, Frankfurdi musta särgi peal on peened punased ja valged triibud.

Raul Ojassaar: Meeskonnad on platsil! Kohtunik tõi need paraku vale tribüüni ette, mistõttu värsket pilti hetkel pakkuda pole...

Raul Ojassaar: Tribüünidele on inimesi järjepidevalt juurde tulemas. Viimased andmed rääkisid 8500 eelmüügist soetatud piletist - ilus ilm ja kambaefekt võib ilmselt ka omajagu inimesi veel viimasel hetkel staadionile meelitada. Hetkel on tribüünid veel, ütleme nii, pooltäis.

Raul Ojassaar: Minu tunne on varem eksinud, kuid päris omajagu ka pihta pannud. Tänase kohtumise eel on millegipärast tunne mõnusalt positiivne. Eks ole näha. Iga tulemust alla näiteks kaheväravalise kaotuse tuleks Flora jaoks täna kahtlemata suureks õnnestumiseks pidada, sest jätaks kordusmänguks mingidki võimalused üles.

Raul Ojassaar: Lätlaste jaoks on Euroopa liiga teine eelring hästi alanud - nende Ventspils võttis kodus Malta klubi Gzira üle lausa 4:0 võidu. Tasub muidugi märkida, et Ventspilsi algkoosseisus oli kaks Läti passiga mängijat...Tuletame meelde, et seesama Gzira lõi esimeses ringis auti kuulsa Spliti Hajduki.https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/video-malta-klubi-imeline-edasipaas-eurosarjas-peaosas-suureparane-kaarlook-ja-viimase-sekundi-varav?id=86885729

Raul Ojassaar: Eintrachti fänne on staadionil nüüd juba omajagu - päris 1500 veel kokku ei anna, aga enam kui piisavalt, et lauluga areen enda kätte võtta.

Raul Ojassaar: Eintrachti fännid teevad taas kõva lärmi - nüüd tulevad ka väljakumängijad soojendusele. Flora Eesti mõistes korralik fännipunt on parajas kahvlis - mida me sellise massi vastu peale peaksime hakkama?

Raul Ojassaar: Staadionil on praegu veel mõnisada Frankfurdi fänni, aga nende meeskonna väravavahtide platsile tulles vallandub sellest hoolimata juba päris võimas laul!

Raul Ojassaar: Rahvamassid liiguvad!

Raul Ojassaar: Tere õhtust Lillekülast! Tänased algirivistused on siin:

Kaspar Ruus: Fännid on juba kogunemas!

Gunnar Leheste: Ega palju enam puudu ei ole, et ka Toompeal must lipp vardas oleks.

Gunnar Leheste: Hommikuse seisuga lähenes müüdud piletite arv õhtusele mängule sellisele vägevale numbrile nagu 7000!

