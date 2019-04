OTSEBLOGI | Kas Ajax ja Juventus pakuvad sama tulise lahingu kui nende fännid enne mängu politseiga võideldes?

AMSTERDAMI AJAX - TORINO JUVENTUS; MANCHESTER UNITED - FC BARCELONA

2. minut: Juventus saab esimese pealelöögi juba kirja. Federico Bernardeschi saadab palli napilt üle lati.

Mängud on alanud.

Amsterdamis arreteeriti külmrelvade kandmise eest 120 Juventuse fänniHollandi politsei pidas kinni ligi 120 Amsterdami staadionile külmrelvi kaasa võtta plaaninud Torino Juventuse toetajat, vahendab The Sun."Inimesed kandsid esemeid, mis pole teel staadionile just päris kohased," ütles intsidendist meediat teavitanud Itaalia asepeaminister Matteo Salvini. "Jalgpall on ilus, sport on ilus, aga ainult puhaste käte ja puhta näoga, ilma pahandusi tekitamata. Seega olge head!"Objektide hulgas olid noad, kruvikeerajad, pipragaasid, toikad jms. Politseiga on täna kimpus olnud ka Ajaxi fännid, kelle rahustamiseks pidi politsei kasutama veekahurit ja pisargaasi.(Foto: Reuters/Scanpix)

