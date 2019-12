OTSEBLOGI | Kahe minutiga kaks väravat löönud Liverpool hoiab kinni kaheksandikfinaali kohast

MEISTRITE LIIGA ALAGRUPITURNIIR (10.12)

0:2. 80. minut on käimas ja Liverpooli kaks väravat on selgelt pinge mängust maha võtnud. Valitsev meister on hetkel juba pooleteise jalaga 16 parema seas.

0:2. Haaland vahetatakse 75. minutil välja. Norralasel jääb siiski ajalugu tegemata, nimelt oli tal võimalus saada esimeseks mängijaks, kes kõigis kuues Meistrite Liiga kohtumises värava löönud. Haalandi arvele jäi teatavasti esimese 5 kohtumisega uskumatud 8 tabamust.

4:0. Napoli jätkab väravate löömist. 74. minutil saab tabamuse kirja Dries Mertens.

0:2. Hee-Chan Hwang testis kaugelt Alissoni, aga brasiillane püüab palli kindlalt.

Väga üllatavad eksimused väravavahilt, kes senised 55 minutit oli teinud suurepärase mängu.

0:2. Liverpool tundub kiirelt mängu saatuse otsustavalt. Taaskord läheb Stankovic tühja koha pealt seiklema ja Salah tõstab palli väga terava nurga alt väravasse.

0:1. Stankovic eksib väljatulekul ja Mane leiab tsenderdusega üles Naby Keita, kes peaga palli väravasse lükkab.

0:0. Haaland näitas taas oma ohtlikku kiirust, aga lööks läks sedapuhku napilt väravast mööda.

0:0. Salah'l oli poolaja alguses hea võimalus juhtima viia Liverpool, aga ründaja eksis taaskord.

Teised poolajad on alanud!

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1204473322064547840

Mõlemas kohtumises on esimene poolaeg lõppenud! Milik säras Napoli eest kübaratrikiga, Salzburg ja Liverpool pidasid väga hoogsa esimese poolaja, kuid väravaid veel löödud pole.

0:0. Liverpool oli taas lähedal juhtväravale, aga väravavaht Stankovic päästab Salzburgi halvimast.

3:0. Kübaratrikk! Poolakast ründaja Milik realiseerib penalti ja vormistab juba 37 minutiga Genki vastu kaabutriki.

0:0. Keita leidis suurepärase sööduga üles Salah'i, aga täiesti vabaks jäänud egiptlane eksib ning lööb palli selgelt väravast mööda.

2:0. Milik on 26. minutil taas täpne ja kasvatab Napoli eduseisu.

0:0. Haalandil oli hea võimalus kiirrünnakust Salzburg juhtima viia, aga norralane lööb Alissonile palli otse sülle.

Väikese hilinemisega ka algkoosseisud:https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1204454226979643393

0:0. Salzburgi ja Liverpooli vaheline kohtumine on alanud hoogsalt ning mõlemad tiimid on juba mitu korda ohtlikult palli kasti toimetanud. Teravamaks pooleks on ehk isegi Salzburg olnud.

1:0. Esimene värav on juba löödud, kui Arkadiusz Milik viib Napoli juhtima.

Kohtumised on alanud!

Esimesed mängud algavad juba kohe, kui Salzburg võõrustab Liverpooli ja Napoli võtab vastu Genki. Tuletame meelde, et Salzburg, Liverpool ja Napoli võitlevad kõik koha eest 16 seas.

Tervist, jalgpallisõbrad! Meistrite Liigas selguvad sel nädalal viimased edasipääsejad 16 parema sekka. Täna selguvad viimased edasipääsejad gruppides E, F, G ja H.