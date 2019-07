OTSEBLOGI JA FOTOD | Nõmme Kalju - Glasgow Celtic. Kas Eesti meister suudab enamat kui võõrsilmängu 0:5?

Nõmme Kalju - Glasgow Celtic

Gunnar Leheste: Pool tundi mängu alguseni. Tribüünid täituvad vaevaliselt.

Gunnar Leheste: Kurikuulsa piletiputka ees mõni inimene ikka on. Üldiselt on staadioni ümber veel üsna vaikne. Eestlaslikult saabutakse viimasel hetkel.

Gunnar Leheste: Kalju ainus vahetus võrreldes eelmise nädalaga on prantslase Reginaldi asendamine keskväljal Deniss Tjapkiniga. Reginaldi polnud ka eile treeningul näha, seega ilmselt sunnitud vahetus. Olukorda vigastustega polnud nõus Kalju peatreener Roman Kožuhhovski eile pikemalt kommenteerima, mis iseenesest väga heast jalgpallikultuurist ei kõnele. Isegi tippjalgpallis on tavaline, et meeskonna füüsilist seisu meediale ikka kommenteeritakse.Celtic on üle poole koosseisust välja vahetanud. Tervelt kuus vahetust Glasgow' mänguga võrreldes.

Gunnar Leheste: Algkoosseisud on selgunud!Kalju algrivistus: 96-Londak, 2-Kulinitš, 4-Avilov, 5-Ugge, 6-Tjapkin, 11-Liliu, 15-Subbotin, 21-Klein, 26-Markovitš, 27-Puri, 43-PaurCeltic: 1-Gordon, 2-Jullien, 5-Šimunovic, 6-Bitton, 9-Griffiths, 16-Morgan, 19-Johnston, 21-Ntcham, 23-Bolingoli, 56-Ralston. https://www.buildlineup.com/shared/5d406730138c092e24addd52https://www.buildlineup.com/shared/5d406730138c092e24addd52

Gunnar Leheste: Celtic TV - ainus koht, kust täna teleülekannet näeb - on maas. Kaitstakse end küberrünnakute eest.

Gunnar Leheste: Viru tänava Saloon baar paistab olevat täna üks peamisi Celticu fännide kogunemiskohti. Varsti ka suurem galerii.

Gunnar Leheste: Celticu 20-aastane ründaja Mikey Johnston eilsel pressikonverentsil: "On veel palju asju, mis me sellest mängust võtta võiks. Mängijad saavad mänguaega ning me peame töö lõpuni viima. See on raske koht, kuhu tulla, aga meil on veel nii mõndagi teha. Sel nädalal algab (liiga)hooaeg, seega meil on sellest mängust veel palju võtta. On palju mängijaid, kes tahavad end väljakul tõestada. Minagi loodan, et päevast päeva kõvasti tööd tehes oma võimalused kätte saan."(Pildil äsab Johnstonile küünarnukiga Andrei Markovitš. Foto: PA Pictures/Scanpix)

realist: APOEL ka eelmine aasta tümitas Florat kodus 5:0 ning kaotas siis Tallinnas 0:2 - isegi kui Celtic sama lõdvalt seda mängu ei võta siis loodetavasti Kalju ikka värava kirja saab ...

Gunnar Leheste: Veel uudiseid Celticu leerist. Daily Record kirjutab, et peatreener Neil Lennon annab väravapostide vahel võimaluse oma esikinda koht tagasi võidelda 36-aastasele Craig Gordonile, kes kaotas selle positsiooni eelmise hooaja keskel Scott Bainile ega ole väljakule saanud alates detsembrikuust. Koju jäid puhkama poolkaitsjad Callum McGregor ja James Forrest, kelle vigastada saamisega ei soovita vahetult enne liigahooaja algust riskida. (Foto: PA Pictures/Scanpix)

Gunnar Leheste: Celticu peatreener Neil Lennon teatas oma pressikonverentsil, et annab täna ametliku debüüdivõimaluse (sõprusmäng Rennes'iga ei lähe arvesse) klubi uuele täiendusele, prantslasest keskkaitsjale Christopher Jullienile. 26-aastane Jullien saabus Celticusse sel suvel Toulouse'ist, kus ta väidetavalt 7 miljoni naela eest välja osteti.Põhiline jutuaine Celticu pressikonverentsist, mis Šoti meedias pinnale jäi, puudutas aga klubi võimalikke järgmisi täiendusi. Lennon lükkas ümber kuuldused, nagu oleks nende juurde teel Newcastle Unitedi väravavaht Freddie Woodman, kuid kinnitas, et uue paremkaitsja otsinguil saadi ühe konkreetse isiku puhul "vastu näppe". Nimesid ei nimetatud, uued sihikud pannakse paika kolmapäeval koju naastes. Kaitseliini tugevdamisega on kiire, sest kodune liigahooaeg algab Celticu jaoks juba laupäeval St Johnstone'i vastu, kuhu värskelt siirdus laenule Madis Vihmann.Mängust räägiti vaid nii palju, et "oleme küll viie väravaga ees, aga midagi pole veel tehtud". Tähtis olevat mitte rikkuda head hoogu, mis Celticul praegu sees on. Tõenäoliselt tähendab see seda, et ka täna hoitakse algusest lõpuni jalga gaasipedaali peal nagu nädal tagasi Glasgow's. Pealegi tahavad nii mõnedki mehed, kellele peatreener täna võimaluse annab, et liigahooaja eel vägagi tõestada.(Foto: PA Pictures/Scanpix)

Gunnar Leheste: Jutud eilselt pressikonverentsilt: https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/nomme-kalju-kapten-peame-oma-fannidele-toestama-et-oleme-paremad-kui-glasgow-mang-naitas?id=86984221

Gunnar Leheste: Kuno Tehva kommentaar teleülekande puudumisele ja piletihindadele: https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/glasgow-celtic-tana-lillekulas-kuno-tehva-teleulekande-puudumisest-ja-kriitikat-saanud-piletihinnast?id=86985395

Gunnar Leheste: Kalju piletipoliitikat ja kommunikatsiooni lahkas eile pikemalt Soccerneti podcast "Pikk ette ja ise järele": https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/jalgpalliajakirjanik-nomme-kalju-vaidetest-sellist-moga-ei-tohiks-ajada?id=86985743

Gunnar Leheste: Nõmme Kalju viib täna Celticu juhtkonna Riigikokku ja kui peaministril aega on, siis ehk ka Stenbocki majja https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/celtic-tallinnas-trenni-ei-teinud-klubi-juhtkond-vaisab-enne-mangu-riigikogu-hoonet?id=86985745