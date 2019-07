OTSEBLOGI JA -FOTOD | FC Flora võõrustab Saksa tippklubi. Fännid on juba kohtumiseks valmis!

Mullune UEFA jalgpalli Euroopa liiga poolfinalist Frankfurdi Eintracht alustab uut hooaega 2. eelringist ning Florat liiga suureks takistuseks ilmselt ei pea. Kihlveokontoridki pakuvad Tallinna klubi võidukoefitsiendiks üüratu 23.00, samal ajal kui Eintrachti võidule panustades võib raha tagasi teenida ainult 1.08-kordselt.

"Klassivahe on suur, aga isegi kui edasipääsulootus on väike, tuleb meil selle väikse protsendi nimel endast kõik anda," rõhutas Flora peatreener Jürgen Henn.

Eintrachti loots Adi Hütter tunnistas eilsel pressikonverentsil, et ei olnud veel kaks nädalat tagasi valmis FC Floraga kohtuma, sest ei arvanud neil Serbia klubi Niši Radnicki vastu erilist võidulootust olevat. "Radnicki oli selle paari favoriit. Flora esimene koduvõit 2:0 oli väike üllatus. Aga kui me hiljem videosid nägime, saime aru, et tegu on väga hea taktikaga meeskonnaga. Viimased kaks nädalat oleme keskendunud vaid sellele mängule. Floral on väga noor meeskond, kellel on kaks-kolm võtmemängijat: üks neist on Eesti üks kuulsamaid mängijaid Konstantin Vassiljev, keda tean juba kümme aastat ja keda me väga oma meeskonda tahtsime. Usun, et homme tuleb raske mäng," rääkis 49-aastane austerlane.

Viiest Euroopa suuremast liigast mängis mõni klubi Eesti tiimi vastu viimati 2006. aastal, kui Levadia kaotas UEFA karikasarjas Newcastle’i Unitedile kahe mängu kokkuvõttes 1 : 3. Flora avab fännidele suure mängu väravad niisama hästi kui tasuta, kohapealt ostes maksab pääse vaid 10 eurot. Oodatakse vähemalt 6000 silmapaari, mis on juba võrreldav huviga koondise mängude vastu. Võrdluseks: Nõmme Kalju küsib järgmisel nädalal Šoti hiiu Glasgow’ Celticu nägemise eest ukse pealt 35 eurot.