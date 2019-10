OTSEBLOGI | Inter asus põnevusmängus Dortmundi vastu juhtima. Liverpool ja Barcelona ka eduseisus

Meistrite liiga alagrupiturniiri kolmanda vooru kolmapäevased mängud:

Tänased mängud:E-alagrupp:Salzburg – Napoli 2:3 Väravad: 40. pen, 72. Haaland - 17., 64. Mertens, 73. InsigneGenk – Liverpool 1:4 Väravad: 88. Odey 2., 57. Oxlade-Chamberlain, 77. Mane, 87. SalahF-alagrupp:Milano Inter – Dortmundi Borussia 2:0 Väravad: 22. Lautaro Martinez, 89. CandrevaPraha Slavia – FC Barcelona 1:2 Väravad: 50. Boril - 3. Lionel Messi, 57. SuarezG-alagrupp:RB Leipzig – Peterburi Zenit 2:1 Väravad: 49. Laimer, 59. Sabitzer - 25. RakitskiLissaboni Benfica – Lyon 2:1 Väravad: 4. Rafa Silva, 85. Pizzi - 70. DepayH-alagrupp:Amsterdami Ajax – Londoni Chelsea 0:1 Värav: 86. Batshuayi Lille – Valencia 1:1 Väravad: 90.+5. Ikone - 63. Tšerõšev

Lille lööb viiendal üleminutil Valencia vastu viigivärava.

Liverpooli poolel saab nüüd värava kirja ka Mohamed Salah.

Dortmund proovib ja proovib, kuid Inter lõpetab seepeale hoopis mängu ära. Candreva lööb 89. minutil itaallased 2:0 ette.

https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mlpaevik/meistrite-liiga-paevik-19-aastane-norralane-on-tousnud-euroopa-uheks-kuumemaks-varavakutiks?id=87852161

Liverpool lööb Genki vastu ka kolmanda. Tabamuse autoriks Sadio Mane.

Õhtu põhimängus on pinge taas õhus, kuid Lautaro Martinez jätab 82. minutil penalti realiseerimata. Bürki tõrjub.

Haaland on esimene mängija, kes suutnud oma esimese kolme Meistrite liiga kohtumisega lüüa kuus väravat. https://twitter.com/OptaJoe/status/1187105266644459520

19-aastane Haaland teeb Salzburgi eest veel skoori, kuid Napoli saab taas juhtima. Napoli juhib Salzburgi vastu 3:2.

Praha Slavia rõõmuhetk mängus Barcelonaga. Pikalt tšehhid viigiseisu teadupärast nautida ei saanud. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1187103308244275200

Oxlade-Chamberlaini tänane teine värav oli Liverpooli jaoks 200. tabamus Meistrite liigas. Inglismaa klubidest on sarnase näitajani varem jõudnud Manchester United, Londoni Chelsea ja Londoni Arsenal. https://twitter.com/OptaJoe/status/1187101191471280129

Nüüd on skoor avatud kõikides kohtumistes. Denis Tšerõšev viib Valencia võõrsil Lille'i vastu juhtima.

Barcelona mängib Prahas väheke tulega, kuid Luis Suarez viib Barcelona uuesti juhtima. Katalaanid on Slavia vastu 2:1 ees.

Poolajaks on seisud sellised: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1187094457734201344

Haalandi esimene tabamus täna õhtul jäi suluseisu tõttu lugemata, kuid penaltipunktilt on 19-aastane norralane siiski täpne. Nagu statistikud on välja toonud, siis on ta nüüd alles teine teismeline, kes on värava löönud oma kolmes esimeses Meistrite liiga kohtumises. Eelnevalt on sellega hakkama saanud ainult Madridi Reali legend Karim Benzema. https://twitter.com/OptaJoe/status/1187091618601537536

Benfica mängijad tähistasid väravat niimoodi: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1187089803734597642

Napoli staar Dries Mertens tõusis tänase tabamusega legendaarse Diego Maradona kõrvale. Napoli eest on rohkem väravaid löönud ainult Marek Hamšik. https://twitter.com/OptaPaolo/status/1187086355291164674

Kas Meistrite liiga tipptiimide vahel võib toimuda suurtehing? https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/euroliigad/resultatiivsete-rundajate-kriisis-vaevlev-madridi-real-soovib-robert-lewandowskit?id=87851543

Messi on Meistrite liigas skoori teinud nüüd 15 hooaega järjest. https://twitter.com/OptaJose/status/1187083818139820037

19-aastane norralane Erling Braut Haland sahitab taas Salzburgi eest väravavõrku, kuid VAR siiski tühistab tabamuse. Haland on Austria liigas 9 kohtumisega löönud 11 väravat. Meistrite liigas on 2 matšiga koos 4 tabamust.

Hilisõhtused mängud on alanud resultatiivselt. Nelja minutiga on skoor avatud kolmes kohtumises.

Alanud on ka õhtu ülejäänud kuus kohtumist. Eeldatavas põnevusmängus on vastamisi Milano Inter ja Dortmundi Borussia.

Päeva esimesed kohtumised tõidu võidurõõmu Londoni Chelseale ja RB Leipzigile. https://twitter.com/OptaJoe/status/1187077264363741185

Meeskonnad valmistumas tänase õhtu maiuspalaks. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1187066210183270400

Päeva kahes esimeses kohtumises on poolajavile kõlanud: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1187062505345933313

Kolmapäevase mängupäeva esimese värava lööb ukrainlane Jaroslav Rakitski, kes viib Zeniti 1:0 Leipzigi vastu juhtima. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1187060038357213184

Päeva kaks esimest kohtumist on alanud! Amsterdamis on väljakul kohalik Ajax ning Londoni Chelsea. Leipzigis on vastamisi RB Leipzig ning Peterburi Zenit.

Ajax tuleb peagi väljakule. Viimati tehti koduväljakul selliseid trikke: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1187047006822371328

Kahjuks juhtub jalgpallis ka selliseid asju: https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/video-noorte-meistrite-liiga-mangul-rundasid-maskides-ja-kurikatega-patid-rahulikke-pealtvaatajaid?id=87850191

https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mlpaevik/meistrite-liiga-paevik-pinge-justkui-tekiks-kuid-tipud-votavad-ikka-oma?id=87848849