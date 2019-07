OTSEBLOGI | Frankfurdi Eintracht asus uuesti Flora vastu juhtima, sakslased juhivad 2:1

FC Flora - Frankfurdi Eintracht

Raul Ojassaar: Flora viimane käik vahetusest tuleb 85. minutil: paremal äärel asendab Rauno Alliku Frank Liivakut.

Raul Ojassaar: Vassiljev üritab 45 meetrilt palli ronaldinholikult ristnurka saata, kuid pall jääb pisut lühikeseks ning väravavaht püüab - olles eelnevalt teinud paar paanikast vürtsitatud rohmakat tagurdamissammu.

Raul Ojassaar: Kostić reageerib halvasti kohtuniku otsusele Florale äärelt karistuslöök anda ning saab ka mängu esimese kollase kaardi.Samal ajal Flora vahetab: Mark Anders Lepik tuleb vahetusest sisse. Kahest suvisest euromängus on ta seni kahes vahetusest tulnud ja mõlemas värava löönud... Välja seesama Sorga, kes tegi mõnusalt aktiivse ja innuka mängu. Oleks see löök ainult lati alla läinud...

Raul Ojassaar: LATT! Sorga võtab palli kaitsja ees suurepäraselt omaks ning saadab 18 meetrilt teele pommlöögi - pall põrkab hirmsa raksakaga latist tagasi väljakule! Milline võimalus!

Raul Ojassaar: Eintracht on nüüd palli kaitse- ja poolkaitseliini vahel suhteliselt rahulikult lükkamas. Pisut üritatakse ehk mängu rahustada või hinge tõmmata.

Raul Ojassaar: Flora esimene vahetus tuleb 76. minutil. Sisse Vlasi Sinjavski, välja Martin Miller. Vasakule äärele värskust ja teravust juurde.

Raul Ojassaar: Paremalt äärelt tsenderdus, värskelt vahetusest sekkunud Joveljić torkab palli peaga võrku. Jalgpall on vahel lihtne mäng...

Raul Ojassaar: Ohtlik! Da Costa tsenderdab paremalt äärelt ning Rebić on valmis väravaesisel skoorima, kuid Flora kaitsjad suudavad kuidagi palli üle otsajoone toimetada.

Raul Ojassaar: FRANKFURT JUHIB! 1:2! 71. Dejan JOVELJIĆ!

Raul Ojassaar: Vassiljev lööbki peale, kuid madalalt ja värava keskele ning väravavaht püüab. Löök ise oli muidugi hea terav - mõni kehvem puurivaht oleks seal võinud pudistada.

Raul Ojassaar: 68 minutit tiksub täis. Florale karistuslöök 35-40 meetrilt. Vassiljev palli taga.

Raul Ojassaar: Kreida ei ulatu pallini ning Frankfurt vastab ohtliku kontraga, mis omakorda teisel pool platsi korneriks läheb. Järgnevad päris ärevad 20 sekundit Flora karistusalas, kuid lõpuks ohtlikku lööki õnneks ei tule.

Raul Ojassaar: Nurgalöök Florale.

Raul Ojassaar: Eintracht vahetab: Gacinović ja Paciencia välja, Kamada ja Joveljić sisse. Rünnakule värskust.

Raul Ojassaar: OHTLIK! Vasakult äärelt tuleb kõrge tsenderdus tagumise posti juurde, kus da Costa saab vabalt jalaga suunata, aga pall lendab napilt Flora väravast mööda!

Raul Ojassaar: IGONEN! Gacinović saab kesktsoonist päris teravalt proovida, kuid Flora väravavaht särab taas hea tõrjega!

Raul Ojassaar: Nooruke Sorga töötleb päris mõnuga vastaste 35-aastast jaapanlasest keskkaitsjat Hasebet. Kogenud kaitsja vaatab juba mitmendat puhku pärast kontakti Sorgaga nõutult kohtuniku poole.

Raul Ojassaar: Kams tõrjub Kostići tsenderdusürituse napilt nurgalöögiks.

Raul Ojassaar: Eintracht on teisel poolajal olnud lohakam kui esimesel. Sageli oleme muidugi näinud, kuidas selliste tipptiimide puhul on see lihtsalt vaikus enne tormi - nende ründajate kvaliteet on selline, et väravaid võib tulla ka näiliselt tühja koha pealt.

Raul Ojassaar: OHTLIK! Liivak sai söödu karistusala juurde ning kuigi tema esimene puude on natuke pikk, suudab ta siiski lõpuks 14-15 meetri pealt vasaku jalaga löögile saada - paraku jääb üritus pisut nõrgaks. Publik oli juba vaat et püsti tõusnud...

Raul Ojassaar: Kams lõi palli puhtaks ning Rebić üritas jalga vahele saada. Ilmselt ei saanud horvaat tõesti puudet kirja, kuid kohtunikud andsid auti läinud palli florakatele. Rebići ja Kamsi järel järgnes rahumeelne arutelu, kus eestlane lihtsalt käsi laiutas - mis mina teha saan?

Raul Ojassaar: Flora kogub järjest palliga mängides enesekindlust. Katsetatakse piire.

EestiEest: Kas on veel mõni klubi euroopas kes mängib suuri eurosarju nii, et algkoosseisus on vaid kodumaa mängijad?

Raul Ojassaar: Taas hea töö pallihoidmisel Sorgalt, seekord hakib ta maha Kostić.

Raul Ojassaar: Sorga võtab kogenud Hasebe käest vea välja ning Vassiljev keerutab karistuslöögi väravaesisele, kuid ei leia seal ühtegi florakat üles.

Raul Ojassaar: Gacinović pääseb karistusala joone juurest löögile, kuid Igonen püüab selle suuremate raskusteta.

Raul Ojassaar: Eintracht alustab kohe kiire rünnakuga, kuid Flora kastis vilistatakse nende ründajale käega mäng.

Raul Ojassaar: Teine poolaeg on alanud! Kumbki meeskond vahetusi teinud pole.

Raul Ojassaar: Avapoolaeg on lõppenud! Flora teenib publikult ilusa aplausi ning võib asjade käiguga seni igati rahul olla. Oma võimalus kasutati ära ning seis on 1:1. Kõik on praegu korras!

Raul Ojassaar: Frankfurt on veel poolaja lõpuminutil väga ohtlik, kuid Ainsalu suudab väravaesise palli nurgalöögiks klaarida.

Raul Ojassaar: Järvelaiult korralik pall, kuid vastased on kõige kõrgemal ning suunavad palli üle küljejoone.

Raul Ojassaar: Ainsalu näitab julget tehnikat ning teenib Florale karistusala nurgast pisut küljejoone poolt karistuslöögi, taas vasakult poolt. Flora on üldse avapoolajal väga palju vasakut äärt kasutanud.

Raul Ojassaar: Gert Kams on samal ajal pisut haiget saanud ning teda tohterdatakse küljejoone ääres.

Raul Ojassaar: Da Costa kaval tsenderdus ei leia jätku, kuid lendab ohtlikult tagumise posti suunas ning Igonenil tuleb see nurgalöögiks suunata.

Raul Ojassaar: FAN-TAS-TI-LI-NE eeltöö vasakul äärel Vassiljevilt! Karistuslöögi järel vastastele läinud palli võidab mees ise tagasi, trikitab nurgalipu juures vastase ära ning paneb nõrgema jalaga suurepärase madala palli väravaesisele, kus Ainsalu selle võrku torkab!

Raul Ojassaar: FLORA LÖÖB VÄRAVA! 1:1! 34. Mihkel AINSALU!

Raul Ojassaar: Frankfurdi ründaja Paciencia õnnetu käega mäng kingib Florale 40 meetrilt karistuslöögi.

Raul Ojassaar: Mäng on pisut rahunenud. Ka Flora saab kohati oma rünnakuid üles ehitada proovida.

Raul Ojassaar: Vassiljevi suurepärane tegutsemine viib Flora rünnakule ning kui Liivaku sööt vastase karistusala juures uuesti Vassiljevi leiab, nõuab kogu publik lööki... kuid kaitsjad on Kostjal kenasti vastas ning sedapuhku nende soovi ei rahuldata.

Raul Ojassaar: Pealelöök 22-23 meetrilt lendab värava paremasse nurka. Igonen ei liigutanudki - võimalik, et löök tuli nii meeste tagant, et ta ei näinudki seda lihtsalt õigel hetkel.

Raul Ojassaar: EINTRACHT JUHIB! 24. Lucas TORRO!

Raul Ojassaar: Järvelaid virutab nüüd kaugelt, kuid pall lendab vähemalt kuus-seitse meetrit väravast üle. See oli kusjuures alles Flora esimene pealelöök.

Raul Ojassaar: Ainsalu saab peaga korneri järel ka löögile, kuid see blokeeritakse koheselt.

Raul Ojassaar: Nurgalöök Florale! Järvelaiult suurepärane sööt Millerile, kelle tsenderdus blokeeritakse üle otsajoone.

Raul Ojassaar: Flora teeb kohati päris agarat survet ka Eintrachti kaitsjatele. Päris mitu korda on niimoodi sunnitud vastaseid ka eksima.

Raul Ojassaar: Rebić saab löögile ning rikošett toob kaasa nurgalöögi.

Raul Ojassaar: Gert Kamsi äärelt tullakse juba mitmendat korda poolohtlikult läbi. Ega Horvaatia koondislane Ante Rebić talle armu ei anna.

Raul Ojassaar: IGONEN! Eintrachti seni ohtlikuim rünnak! Esmalt tabatakse vasakult poolt POSTi, seejärel tuleb jätkuolukorras pommlöök 20 meetrilt ning Igonen teeb vägeva tõrje!

Raul Ojassaar: Millerilt taas suurepärane püstsööt Sorga suunas, kuid ründaja teeb kaitsja vastu vea. See duo on seni Flora poolelt vaadatuna hästi toiminud. Tasub märkida, et Flora kõik lahendused palliga on päris kiired, sest vastased lihtsalt ei anna palliga ruumi tegutseda.

Raul Ojassaar: Miller ja Sorga kombineerivad taas hästi ning Sorga saab kaitsjatega koos plagama panna, kuid ta suunatakse äärele ning nullitakse sellega ka rünnaku oht.

Raul Ojassaar: Kohtunik paneb korra mängu kinni, sest paistab, et tal on probleeme vilemeestevahelise raadiosidega.

Raul Ojassaar: Da Costa saab karistusalast proovida ning Igonen tõrjub palli üle värava.

Raul Ojassaar: Kostja tsenderdus paraku klaaritakse, aga Flora on palliga vähemalt seni olnud pisut parem kui Kalju eile. See ei tähenda muidugi seda, et Eintracht kohtumist ei kontrolliks - kontrollib küll.

Raul Ojassaar: Milleri suurepärane tehnika võidab mitme mehe vahelt Florale karistuslöögi vasakult äärelt karistusalast väljas, küljejoone juurest. Vassiljev ja Järvelaid palli taga.

Raul Ojassaar: Kams võitleb paremal äärel päris julgelt ning kohtunikud võtavad tema kahjuks vea. Õigustatult.

Raul Ojassaar: Sorga ootamatu pallivõit keskväljal viib Flora kontrarünnakusse, kuid Vassiljevi puude läheb kastis hääästi natuke pikaks ning käib üle otsajoone, enne kui maestro selle taas kätte saab.

Raul Ojassaar: Eintrachti meeste jaoks on tegu hooaja esimese ametliku mänguga ning esimese minuti jooksul on seda ka paar korda näha - natuke lohakalt lubatakse pallil auti minna.Teisel minutil tuleb aga esimene ohtlikum olukord, kui Igonen peab pall madala pealelöögi korneriks lükkama.

Raul Ojassaar: Kohtumine on alanud!

Raul Ojassaar: Flora tavapärases rohevalges, Frankfurdi musta särgi peal on peened punased ja valged triibud.

Raul Ojassaar: Meeskonnad on platsil! Kohtunik tõi need paraku vale tribüüni ette, mistõttu värsket pilti hetkel pakkuda pole...

Raul Ojassaar: Tribüünidele on inimesi järjepidevalt juurde tulemas. Viimased andmed rääkisid 8500 eelmüügist soetatud piletist - ilus ilm ja kambaefekt võib ilmselt ka omajagu inimesi veel viimasel hetkel staadionile meelitada. Hetkel on tribüünid veel, ütleme nii, pooltäis.

Raul Ojassaar: Minu tunne on varem eksinud, kuid päris omajagu ka pihta pannud. Tänase kohtumise eel on millegipärast tunne mõnusalt positiivne. Eks ole näha. Iga tulemust alla näiteks kaheväravalise kaotuse tuleks Flora jaoks täna kahtlemata suureks õnnestumiseks pidada, sest jätaks kordusmänguks mingidki võimalused üles.

Raul Ojassaar: Lätlaste jaoks on Euroopa liiga teine eelring hästi alanud - nende Ventspils võttis kodus Malta klubi Gzira üle lausa 4:0 võidu. Tasub muidugi märkida, et Ventspilsi algkoosseisus oli kaks Läti passiga mängijat...Tuletame meelde, et seesama Gzira lõi esimeses ringis auti kuulsa Spliti Hajduki.https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/video-malta-klubi-imeline-edasipaas-eurosarjas-peaosas-suureparane-kaarlook-ja-viimase-sekundi-varav?id=86885729

Raul Ojassaar: Eintrachti fänne on staadionil nüüd juba omajagu - päris 1500 veel kokku ei anna, aga enam kui piisavalt, et lauluga areen enda kätte võtta.

Raul Ojassaar: Eintrachti fännid teevad taas kõva lärmi - nüüd tulevad ka väljakumängijad soojendusele. Flora Eesti mõistes korralik fännipunt on parajas kahvlis - mida me sellise massi vastu peale peaksime hakkama?

Raul Ojassaar: Staadionil on praegu veel mõnisada Frankfurdi fänni, aga nende meeskonna väravavahtide platsile tulles vallandub sellest hoolimata juba päris võimas laul!

Raul Ojassaar: Rahvamassid liiguvad!

Raul Ojassaar: Tere õhtust Lillekülast! Tänased algirivistused on siin:

Kaspar Ruus: Fännid on juba kogunemas!

Raul Ojassaar: https://www.facebook.com/premiumliiga/posts/2322631427822600?__xts__%5B0%5D=68.ARDkCkyb-p2K4dBB5uvosuzzXHucWsVctaEaWc_Sf20_crLhKJPT4XH23vrATai6zAgfEIb2zfvwpGVSARmVS-k4GmIJb4tLl5bbWBhglc8oh4xTuXGQw60O5aUkiLThGBLTrTyc5bCg3qeg0r5MQEA-sIlRyns6GGWVg7xFQwkJdChmuUPgkRjNxzd4Hu8IAzb51-bAStEpLmSmKrxZyM0-MkexbL_m0omRAEPpEAWl0T35VhjQcOhuqZ9vQIJzi3lCLsLCfPsODHbnJwdatfg1w14czIB-qRuwJipX9RP2VOcxDh8hufe8zTYiH0TTD3k5gJo8KRbn4ayyptmAD7N72UwiR4HMcqaDR0N5le1AECqo0xYFMcM&__tn__=-R

Raul Ojassaar: Võimsad arvud!https://twitter.com/KasperElissaar/status/1154400697674272768

Gunnar Leheste: https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/delfi-video-gert-kams-nagu-uks-legendaarne-korvpallitreener-on-oelnud-tuleb-lopuni-uskuda?id=86936621

Gunnar Leheste: Vajuta videole ja tee endale sobival hetkel print screen! https://twitter.com/eintracht_esp/status/1154361898189635585

Gunnar Leheste: Ega palju enam puudu ei ole, et ka Toompeal must lipp vardas oleks.

Gunnar Leheste: Nii nad vaikselt meie linna üle võtavadki... Vastava konto alt võib leida, et kleepekamehed on möllanud mujalgi vanalinnas. View this post on Instagram Oldtown Tallinn| • • • #eintrachtaufkleber #eintrachtfrankfurt #nurdiesge #sticker #sge #ffm #eintracht #frankfurt #international #forzasge #nordwestkurve #waldstadion #Pokalsieger2018 #sgesticker #hessisch #überklebt #fürallezeit #sportgemeinde #eintrachtfrankfurtüberalles #forzafrancforte #hessen #1899 #12gegen11 #sgeintracht #since1899 #diefrankfurtersindda #eintrachtfrankfurtinternational #eintrachtfrankfurtüberalles #aufewigdirergeben A post shared by Eintracht Aufkleber🦅❤ (@eintracht_aufkleber) on Jul 25, 2019 at 3:05am PDT

Gunnar Leheste: Eintracht TV rahvaküsitluses võib näha ka osasid Delfi TV mikrofoni ette sattunud mehi. Kui Saksa keelest muidu aru ei saa, siis video lõpus toimuvast skooriennustusest vast ikka... https://twitter.com/Eintracht/status/1154349083550765056

Gunnar Leheste: Hommikuse seisuga lähenes müüdud piletite arv õhtusele mängule sellisele vägevale numbrile nagu 7000!

Gunnar Leheste: Frankfurti fännid eile vanalinnas: https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/delfi-video-sunnist-saati-frankfurti-fannanud-sakslane-flora-loob-esimese-varava-me-vastame-kolmega?id=86938987

Gunnar Leheste: Frankfurti peatreener avaldas eile huvitava tõiga oma varasemast karjäärist ja Konstantin Vassiljevist: https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/fotod-frankfurdi-peatreener-tean-hasti-flora-votmemangijat-vassiljevit-tahtsin-teda-oma-meeskonda?id=86940013