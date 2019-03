OTSEBLOGI | Cristiano Ronaldo hoiab Juventust elus! Manchester City tegi Schalkega kõik klaariks

Avamängu võõrsil Madridi Atleticole 0:2 kaotanud Juventus on igal juhul tänase kordusmatši eel väga keerulises olukorras: võõrsilväravata jäämine tähendab seda, et kodus tuleb iga hinna eest kaitses vastase kraanid kinni keerata: kui Atletico suudab võõrsil värava lüüa, peab Juventus täna koguni kolme väravaga võitma, et edasi pääseda.

Juventusele võiks lootust anda tõsiasi, et kui nemad on sel hooajal 18 kodumängust võitnud 15, viigistanud kaks ning kaotanud vaid ühe (alagrupiturniiril Manchester Unitedile), siis Atletico võõrsilvorm on olnud sel hooajal vilets: kõigi sarjade peale on madridlased 18 võõrsilmängust suutnud võita seitse, viiki on mängitud kaheksa kohtumist ning kaotatud on kolm mängu.

Kas Ronaldo ja Juventus suudavad vältida sama saatust, mis tabas Ronaldo eelmist klubi Madridi Reali ning edasi pääseda? Hooaega Tallinnas UEFA superkarika võiduga alustanud Atletico tunneb end igatahes kordusmängu eel hästi ning on edasipääsusoosikuks ka kihlveokontorites.