OTSEBLOGI | Ajax läks Tottenhami vastu juba 15 minutiga juhtima!

Tottenhami ja Ajaxi näol on tegemist kahe meeskonnaga, kelle jõudmine Meistrite liiga poolfinaali liigitub kahtlemata üllatuste alla - eriti kehtib see Ajaxi puhul, kes alustas oma tänavust euroteekonda Meistrite liiga teisest eelringist ning kes jõudis üldse Meistrite liigas 16 parema sekka viimati 13 aastat tagasi.

Noortest talentidest ja kogenud ässadest kokku pandud kompott on aga tänavu eurotandril osutunud sedavõrd võimsaks, et play-off'is on järjest selili surutud nii Madridi Real kui Juventus ning seda sugugi mitte kuidagi õnnega pooleks, vaid kvaliteetse, ründava ja julge mängu toel.

Tottenham on samal ajal pidanud poolfinaali jõudmiseks tulema välja raskest seisust: mäletatavasti kaotati alagrupis esimesed kaks kohtumist Milano Interile ja Barcelonale ning tehti seejärel võõrsil PSV Eindhoveniga viik. Kodumängus PSV-ga suudeti alles Harry Kane'i hilistest väravatest kuidagi võit kätte saada, edasipääsu tõi neile aga Lucas Moura hiline viigivärav viimases kohtumises Barcelonaga, kes oli ise selleks ajaks juba edasipääsu taganud.

Kui Ajax saab täna kasutada sisuliselt kõiki oma mängijaid, siis Tottenhamil on probleemid rünnakul: Harry Kane on vigastatud, Heung-min Son on aga täna kollaste kaartide tõttu mängukeelu all.