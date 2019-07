Nõmme Kalju kapten: peame oma fännidele tõestama, et oleme paremad, kui Glasgow' mäng näitas

Meistrite liiga 2. eelringi avamängu võõrsil Glasgow' Celticule 0:5 kaotanud Kalju võõrustab Šoti hiidu homme Lilleküla staadionil kell 20. Kui nõmmekad just imet korda ei saada, jätkub eurohooaeg nende jaoks Euroopa liiga 3. eelringi mängudega juba tuttava Põhja-Makedoonia meistri FK Škendija või Luksemburgi klubi Dudelange vastu.

"Homme on suur jalgpalli pidupäev. Ootame head lahingut ja tugevat mängu. Läheneme mängule maksimaalse pingutuse ja maksimaalsete ootustega. On olnud töökas nädal. Oleme teinud palju videoanalüüsi ja kõik avamängul tehtud vead läbi vaadanud. Töö käib selle nimel, et neid homses mängus vältida. Teame, kus peame end parandama. Usun, et sellisteks mängudeks meeskonnale lisamotivatsiooni ei pea süstima. Tegu on piisavalt suure mänguga, et mehed end ise selleks valmis paneks," lausus Kalju ukrainlasest loots tänasel pressikonverentsil.

Küsimusele, millised need peamised vead olid ja kas avamängust oli ka midagi positiivset kaasa võtta, vastas Kožuhhovski: "Alustame positiivsest. Olime väga distsiplineeritud kuni esimese väravani, mis sündis keskendumise kaotamise tõttu. Väga rõhuvalt mõjusid meile kaks kiiret väravat selle järel, kust edasi oli juba keeruline mängida. Üks oluline võtmekoht ongi keskendumine, mida tuleb homme väljakul jälgida."

"Iga mäng on uus mäng. Ükski mäng ei ole samasugune. Eriliseks teeb homse kohtumise meie kodupublik, meie 12. mees väljakul. Kodupublik on see, mille jaoks neid mänge mängitakse. Kõigil selles klubis alates mängijatest kuni treenerite ja klubini üldisemalt on Glasgow's toimunust palju õppida ning see annab meile uue jõu klubina edasi minna," lisas Kožuhhovski.