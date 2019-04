Jalgpalli Meistrite liiga neljast poolfinalistist on Amsterdami Ajaxil ilmselgelt kõige vähem raha. Siiski räägivad kõik nendest. Ajaxi imeline teekond poolfinaali on üksipulgi läbi lahatud. Oma kasvandikele lisaks on tehtud üleminekuturul tarku oste. Ent osa klubi juhtimisotsuseid on olnud nii valusad, et mõni kuulsus on siiani pahane ja tunneb end tõrjutuna.