Mohamed Salah: Meistrite Liiga võit on Liverpooli jaoks kõigest algus

Klopp on Liverpooli juhendaja alates 2015. aastast ja eile õhtul võitis sakslane esimese tiitli Liverpooliga, kui Meistrite Liiga finaalis oldi 2:0 parem Tottenham Hotspurist.

Avavärava lõi juba teisel minutil penaltist Mohamed Salah. "Meistrite Liiga finaalis nii varajasel hetkel penaltit lüüa näitab julgust," sõnas kohtumise järgselt Salah.

Salah lisas, et eelmisel aasta finaalis juhtunu andis lisamotivatsiooni. Mäletatavasti pidi egiptlane juba 30. minutil õlavigastuse tõttu väljakult lahkuma ja Madridi Real võttis lõpuks 3:1 võidu. "Eelmine aasta oli pettumus. Olin väga pettunud, et kõik nii läks. See andis samas mulle tänaseks motivatsiooni juurde. Kõik juhtub põhjusega ja usun, et me kaotasime eelmine aasta, et tuleksime tagasi ja suudaksime tänavu võita."

"Liverpooliga Meistrite Liigat võita on midagi erilist. Esimene tiitel ja kohe Meistrite Liiga!" lisas Salah. "Järgmine aasta hakkame Premier League'i nimel võitlema. Lõppenud hooaeg oli esimene, kus reaalselt tiitli eest heitlesime, aasta enne seda võitlesime ainult Meistrite Liiga eest."

"Meie tiimis on veel noored mängijad. See on hea kogemus meie jaoks ja ka eelmisest hooajast õppisime palju. See on alles algus. See (Meistrite Liiga - toim) on vaid esimene karikas."