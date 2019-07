Milliste suurte saavutusteni on jõudnud Nõmme Kalju järgmine vastane Glasgow Celtic?

Madis Kalvet reporter RUS

Glasgow Celtic kohtumises Sarajevoga. Foto: Andrew Milligan, PA Wire/PA Images/Scanpix

Kolmapäeva õhtul sai selgeks, et Nõmme Kaljul tuleb Meistrite liiga teises eelringis vastamisi minna Šotimaa suurklubi Glasgow Celticuga. Celtic on jalgpalliajaloos tõeliselt ikooniline klubi ning aastate jooksul on saavutatud nii mõndagi.