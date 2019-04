MILLINE DRAAMA! VAR-i abiga võeti Manchester Citylt 7-väravalises trilleris üleminutite võidutabamus

Meistrite liiga: Manchester City - Tottenham Hotspur; FC Porto - Liverpool

Tottenhami fännide 57 aasta pikkune ootus on lõppenud. https://twitter.com/GracenoteLive/status/1118619254272790531

Pep Guardiola jõudis juba edasipääsu tähistada... (Reuters/Scanpix)

Liverpool võidab korduskohtumise 4:1 ja kogu vastasseisu 6:1.

Mäng läbi! Tottenham poolfinaalis. 4:3. Kahe mängu kokkuvõttes 4:4 võõrsil väravatega edasipääs Londoni klubile.

Cakir ei lähe telekat vaatama, ekraanil on kiri "offside". Värav ei loe! Värav ei loe!

Kas oli suluseis? Kordusest tundub küll nii. Kas VAR-i poisid sekkuvad?

Raheem Sterling lööb ära! City - Tottenham 5:3! Etihadi staadioni katus lendab pealt!

Viis lisaminutit Manchesteris.

Kui nii läheb, siis esimene poolfinaal peetakse 30. aprillil Londonis, teine 7. mail Amsterdamis. Barcelona - Liverpool alustavad poolfinaaliga 30. aprillil Camp Nou'lt ja mängivad Anfieldil 7. mail.

Neli minutit normaalaja lõpuni. Kokkuvõttes 4:4 seisuga poolfinaali Ajaxile vastu minemas Tottenham.

Liverpool nüüd juba lustib. Virgil van Dijk lööb 84. minutil 4:1.

Bejamin Mendy tuleb vasakkaitsest ära, ründav poolkaitsja Sane spurdib väljakule vasakule tiivale. "All in!", nagu TVPlay Sportsi kommentaatorid kuulutavad.

Pep Guardiola on väljakule saatmas mängu päästma Leroy Sane'd. Tiksub 83. mänguminut.

Meenutame, et praegu mängu kangelaseks tõusmas Llorente sekkus olude sunnil mängu 41. minutil vigastatud Sissoko asemele.

Liverpool lööb Portos juba 3:1! 77. minutil Firmino.

Türklasest kohtunik Cakir kerib edasi, tagasi, jälle edasi, jälle tagasi...

Cakir laiutab käsi, nagu ei teaks, mida teha, aga näitab lõpuks, et värav loeb! Küsimus oli selles, kas pall puutus Llorente kätt või mitte. Aga kui ei puutunud, siis järelikult lõi puusaga. (Foto: Reuters/Scanpix)

Kohtunik vaatab VAR-i...

Kohtunik sammub telekat vaatama...

SEITSMES VÄRAV MANCHESTERIS! Man City - Tottenham 4:3! Llorente lööb 73. minutil nurgalöögist.

KOLMAS VÄRAV PORTUGALIS! Porto lööb 1:2! 69. minutil brasiillasest kaitsja Eder Militao nurgalöögist peaga.

Kes on eespool? 9. Robert Lewandowski 608. Karim Benzema 616. Gerd Müller, Ruud van Nistelrooy 625. Andrei Ševtšenko 674. Filippo Inzaghi 703. Raul 772. Lionel Messi 1131. Cristiano Ronaldo 129

Sergio Agüero tõusis eurosarjade väralööjate edetabelis jagama Henrik Larssoni ja Thierry Henryga 10. kohta. Kõigil kolmel on kirjas 59 tabamust.https://twitter.com/GracenoteLive/status/1118611389579505664

VÄRAV PORTUGALIS! Liverpool lööb järjekordse naela Porto kirstu Mohamed Salah 65. minuti väravaga.

Veel üks märkimisväärne fakt: viimati nähti viite väravat esimese 45 minuti jooksul Inglismaa pinnal toimunud Meistrite liiga mängus 2005. aastal, kui Chelsea juhtis Stamford Bridge'il Barcelona vastu poolajaks 3:2.

De Bruynelt suurepärane eeltöö ja platsinägemine, välisküljega sööt kasti Agüerole, löök, värav!

VÄRAAAAAV! City läheb 4:2 juhtima! Sergio Agüero sahistab 59. minutil!

Tottenhami surve lõpeb Eriksseni kauge pealelöögiga, mille Ederson muretult püüab.

58. minut: ilusa spurdi teinud Son oli pääsemas väravavahiga üks-ühele, aga City kaitsjad jõudsit korealast takistama.

Cityl oli 49. minutil kasutada ohtlik karistuslöök, kuid De Bruyne keerutas nahkkera üle värava.

Algasid teised poolajad!

Veel rekordeid, mis Manchesteris juba püstitatud on: kiiremad 4 väravat, kiiremad 5 väravat, esimest korda vahetus avapoolajal eduseis kahel korral. https://twitter.com/GracenoteLive/status/1118602442596339714

Porto - Liverpooli avapoolaeg jääb 0:1 (kokkuvõttes 0:3):

Esimene poolaeg Manchesteris on lõppenud! Kahe mängu kokkuvõttes on 3:3 seisuga edasi minemas võõrsil kaks väravat löönud Tottenham. Statistika:

40. minut: Tottenhamile valus hoop! Poolkaitsja Moussa Sissoko on murul pikali ja edasi ei mängi. Valmistatakse juba vahetust ette.Sissoko saab veel väljakult lahkudes kollase kaardi selle eest, et ta vahetusse minnes lühemat teed ei valinud. Hispaania ründaja Fernando Llorente tuleb tema asemele. Prantslane lonkas juba 35. minutil pärast De Bruyne poolt tehtud viga. Tundub, et kubemelihase venitus sai mehele saatuslikuks.https://twitter.com/SpursOfficial/status/1118600484993011712

Väike nali ka City ja Tottenhami kaitse tõhususe näitlikustamiseks. https://twitter.com/lfc_allting/status/1118596891007168512

Liverpool muide läks juhtima oma õhtu esimesest pealelöögist.

Porto on teinud esimese poole tunniga 14 pealelööki Liverpooli 2 vastu (raamide vahele 5:1). Pallivaldamine kodumeeskonna kasuks 53% - 47%. Nurgalöögid 3:0. Liverpool tegeleb rohkem kaitsetööga.

VÄRAV PORTOS! Liverpool ühe jalga poolfinaalis: Sadio Mane viib Portos külalismeeskonna 28. minutil 1:0 juhtima (kahe mängu kokkuvõttes 3:0). Vaadatakse ka suluseisu kahtluse tõttu VAR-i, aga kohtunik Danny Makkelie näitab käega keskringi suunas, mis tähendab, et värav loeb. (Foto: Reuters/Scanpix)

Esimest korda Meistrite liiga ajaloos löödi esimese 11 minutiga 4 väravat. Varasem rekord oli 20 minutit (2009. aastal alagrupiturniiril Debreceni ja Fiorentina mängus - lõppseis jäi 4:3 Fiorentinale). https://twitter.com/GracenoteLive/status/1118595485277859841

Teeme vahekokkuvõtte, enne kui uuesti paugutamiseks läheb: 4. min: Raheem Sterling 1:07. min: Heung-Min Son 1:110. min: Heung-Min Son 1:2 11. min: Bernardo Silva 2:221. min: Raheem Sterling 3:2 Foto: AP/Scanpix

21. minut: Raheem Sterling lööb Manchester City juhtima 3:2!

Veel ajalugu: Son on viies mängija, kes löönud ühe hooajaga Pep Guardiola juhendatava meeskonna vastu vähemalt kolm väravat. Varem olid selles nimekirjas Messi, Agüero, Neymar ja Maxwell Cornet. https://twitter.com/GracenoteLive/status/1118594710753431552

Korealane Heung-Min Son (12) on üle löönud endise Kiievi Dinamo usbekist ründaja Maksim Šatskihhi (11) rekordi "enim väravaid Aasia riikidest pärit mängija poolt". https://twitter.com/GracenoteLive/status/1118593880008609792

Järgmine rünnak, järgmine värav. 11. minutil lööb City 2:2! Fernando Silva.

Mis toimub, härrased!? Manchester City 1 - Tottenham 2. Son virutab juba teise värava!

OIOIOIOI! 7 minutit mängitud ja seis juba Manchesteris 1:1! Heung-Min Son

4. minut: Fantastiline rünnak City poolt! Raheem Sterlingu nimele värav, Kevin De Bruynele väravasööt. Tottenhami kaitsja tõmbas pea eest ära ja pall lendas filigraanselt Hugo Lloris' selja taha parema posti äärde. (Foto: PA Pictures/Scanpix)

MAN CITY - TOTTENHAM 1:0!

Mitte just kõige mugavamad tingimused Portugalis. Vihma kallab. https://twitter.com/iparkysport/status/1118583714605355010

Mängud on alanud!

Tähtsat kohtumist Manchesteris vilistab türklane Cüneyt Çakır. Foto: AFP/Scanpix

Porto - Liverpool graafiliselt: https://twitter.com/GusLineups/status/1118573947505860608

Liverpool täna: https://twitter.com/LFC/status/1118570343398903810

Tottenhamil kaks muudatust. Mõlemad Harryd ehk Winks ja Kane väljas, neid asendavad Wanyama ja Moura. Eelmisel nädalal käe murdnud Dele Alli on siiski rivis. https://twitter.com/SpursOfficial/status/1118575390539362304

https://twitter.com/ManCity/status/1118572408359870470

Pep Guardiola on ManCity algkoosseisus teinud avamänguga võrreldes neli muudatust. Kui möödunud teisipäeval mängis Otamendi keskkaitses ja Delph vasakkaitses, siis täna on vastavatel positsioonidel Kompany ja B. Mendy. Mõlemad pääsesid Meistrite liigas viimati algkoosseisu oktoobris. Fernandinhot asendab keskväljal Gündogan, äärtel võtavad kohad sisse Silva ja De Bruyne. https://twitter.com/ManCity/status/1118571073195401217

Liverpooli fännid jagavad muljeid: https://twitter.com/LFC/status/1118560231204753408

Liverpooli fännid valmistuvad Portos: https://twitter.com/kraffman/status/1118555126850043905

Tottenham - City eelmise mängu ainus värav: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1118466187766173696