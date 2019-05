Messi kardab peatreeneri vallandamist: loodetavasti lastakse Valverdel tööd edasi teha

Messi sõnul ei saa Valverdet Meistrite liiga ebaõnnestumises süüdistada, sest allajäämises Liverpoolile olid süüdi mängijad.

"Tahan, et Valverde jätkaks tööd meeskonnaga. Eelmisel aastal võitsime kodus kaks karikat, kuid eurosarjades ei õnnestunud. Sel aastal võib juhtuda sama. Ma pole tema (Velverde) kohta kriitilisi artikleid lugenud. Ma arvan, et euroasarja ebaedus tuleb süüdistada mängijaid," sõnas Messi ajalehele Mundo Deportivo.

Barcelona võitis Meistrite liiga veerandfinaali avamängus Liverpooli 3:0, kuid kaotas võõrsil 0:4 ja langes konkurentsist välja.

"Peame kordusmängu teise poolaja eest vabandust paluma (siis löödi kolm väravat - toim.), mitte tulemuse pärast, vaid seetõttu, kuidas see välja nägi ja kuidas me mängisime. See oli minu karjääri üks kohutavamaid kogemusi," tunnistas Messi.

Homme on Hispaania meistermeeskonnal Barcelonal võimalus võita teine kodune suur karikas, kui Copa del Rey finaalis mängitakse Valenciaga.