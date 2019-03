Meistrite liigast välja langemine maksis AS Roma peatreenerile töökoha

"AS Roma saab kinnitada, et treener Eusebio Di Francesco on klubist lahkunud. Täname Eusebiot tema töö eest AS Romas ja soovime talle tulevikuks edu," seisis Itaalia klubi pressiteates.

2001. aastal AS Romaga Itaalia meistriks tulnud Di Francesco naasis kunagisse koduklubisse peatreeneri ametis 2017. aasta suvel. 2017/2018 hooajal vedas ta pealinna klubi Meistrite liiga poolfinaali, olles veerandfinaali kordusmängus tulnud FC Barcelona vastu välja 0:3 kaotusseisust. Alates 1984. aastast polnud Roma maailma tugevaimas klubisarjas nii kaugele jõudnud.

Eile kaotas AS Roma dramaatilisel moel FC Portole. Avamäng võideti kodus 2:1, kuid sama tulemusega lõppes ka eilse mängu normaalaeg Porto kasuks. Portugali klubile tõi edasipääsu 117. minutil realiseeritud penalti, mille kohtunik määras pärast videokorduse vaatamist. Lisaaja üleminutitel vaadati videot ka Roma võimaliku penaltiolukorra puhul, kuid vilemehed külalismeeskonnale 11 meetri karistuslööki ei kinkinud.

Koduses Serie A-s hoiab Roma 26 vooru järel 44 punktiga viiendat kohta. Eespool on Milano Inter (47), AC Milan (48), Napoli (56) ja Juventus (72).