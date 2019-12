Meistrite Liigas ajalugu teinud Barcelona talent: kogu staadion jäi vaikseks

Nooruke Fati oli täpne kohtumises Milano Interi, tehes 86. minutil seisuks 2:1. Kusjuures mängumees sekkus vahetusest alles minut varem. Ühtlasi oli Fati võiduvärav eriti valus Interile, sest sellega lõpetati Itaalia hiiu lootused pääseda kaheksandikfinaali.

"Mulle just öeldi, et ma purustasin rekordi. Olen ülimalt õnnelik nii värava kui võidu üle," vahendas ESPN noormängija sõnu. "See on tõeline unistus. Kõik tundub nii kiiresti juhtuvat. Mina püüan lihtsalt ennast nautida ja parimatelt õppida."

"Iga kord, kui mul tekib võimalus, proovin seda ära kasutada. Olgu selleks siis värava löömine või raske töö tegemine," jätkas hiljuti Hispaaniat kodakondsuse saanud Fati.

"Söötsin palli (Luis) Suarezele, kes selle mulle tagasi andis. Kui ma värava lõin, üllatusin, sest kogu staadion jäi vaikseks. Jäin mõtlema, et millega just hakkama sain. Olen aga väga õnnelik kõige üle," kirjeldas jalgpallur olukorda, kus sündis ajalooline värav.

Fati jaoks on tegemist tõelise läbimurdehooajaga. Augustis sai temast 16 aasta ja 304 päeva vanusena noorim mängija, kes Hispaania kõrgliigas skoori teinud. Nädal hiljem sai temast noorim mängija, kes ühes mängus nii värava löönud kui resultatiivse söödu andnud, kui aitas Barcelona kõrgliigas 5:2 võidule Valencia üle.