Meistrite liiga üks suursoosik PSG pandi võrreldes konkurentidega keerulisse seisu

Madis Kalvet reporter RUS 1

PSG mängumehed enne septembrit kodumaal palli taga ajada ei saa. Foto: Benoit Tessier, Reuters/Scanpix

Prantsusmaa teatas teisipäeval, et kuni septembrini nende riigis jalgpalli ei mängita. See tähendab, et mänge ei toimu ka tühjade tribüünide ees. See paneb keerulisse seisu riigi tippmeeskonna PSG, kes on jõudnud Meistrite liigas veerandfinaali.