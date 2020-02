Meistrite liiga on tagasi ja panused on kõrged

Kolmapäeval lähevad vastamisi Bergamo Atalanta – Valencia ja Tottenham Hotspur – Leipzig. Itaalia klubi hiilis oma alagrupist edasi tänu kahele võidule viimastes voorudes, aga on nüüdseks näidanud, et on täitsa õiged mehed õigel kohal. Koduliigas ollakse 4. kohal, näiteks hiljuti loputati AC Milani 5:0. Võib minna vabalt nii, et Valencia sõidab tagasi koju tühjade „taskutega“, et siis korduskohtumises rasket ülesannet täitma hakata.

Kui Tottenhami ja Leipzigi paaris poolvägisi favoriiti otsida, siis oleks see pigem Saksamaa klubi. Leipzig jäi küll viimaste voorudega bundesligas ilma liidrikohast, aga kes see ikka toore jõu (loe: Müncheni Bayerni) vastu saab. Aga Tottenhami peale hakkab neil hammas küll, kuigi legendaarse Jose Mourinho hoolealused on koduliigas võitnud kolm viimast mängu. Aga Harry Kane’i neil ikka veel pole. Saksa klubi võib Londonist isegi võiduga koju minna!

Meistrite liiga play off’i avaringi mänge näeb teisipäeval ja kolmapäeval otseülekandes kanalist TV3 Sport ja TV3 Sport2 või veebist: https://go3.tv/sport_tv. Kaht mängu kannab üle ka telekanal TV6.

Ülekannete ajakava:

Teisipäeval, 18. veebruaril

21.50 Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain (TV3 Sport2, TV6, Go3.tv)

21.50 Club Atlético de Madrid - Liverpool FC (TV3 Sport, Go3.tv)

Kolmapäeval, 19. veebruaril

21.50 Atalanta BC - Valencia CF (TV3 Sport2, TV6, Go3.tv)

21.50 Tottenham Hotspur - RB Leipzig (TV3 Sport, Go3.tv)