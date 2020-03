Edasi lükkuvad kohtumised: Manchester City - Madridi Real, Torino Juventus - Lyon, Barcelona - Napoli ja Müncheni Bayern - Chelsea.

Loogilise sammuna lükatakse edasi ka 20. märtsil toimuma pidanud Meistrite liiga veerandfinaalide loosimine.

Ka Inglismaa jalgpalliliit teeb neljas tugevamas sarjas vähemalt kolme nädala pikkuse pausi

Veel eile kinnitati, et nädalavahetuse Premier League'i kohtumised toimuvad, aga pärast seda on mitmed klubid teatanud, et viirusjuhtumite tõttu on mängijad juba karantiinis.