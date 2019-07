Meistrite liiga imeline võit viib Nõmme Kalju teenistuse vähemalt 1,2 miljoni euroni, tõenäoliselt lisandub magus teleleping

Eurohooaja alguses oli selge, et Kaljul on garanteeritud vähemalt 800 000 eurot. Tegemist oli Eesti rekordi kordamisega. Shkëndija alistamisega kindlustati endale veel vähemalt 400 000 eurot ehk koondsummaks on Eesti klubide jaoks rekordilised 1,2 miljonit. Kalju on ühtlasi esimene miljoni piiri ületanud eestlaste tiim.

1,2 miljonit tuleb kokku nii:

260 000 eurot on ette nähtud igale riigi meistrile

280 000 eurot teenitakse Meistrite liiga esimeses eelringis mängimise eest

380 000 eurot teenitakse Meistrite liiga teises eelringis mängimise eest

280 000 eurot on ette nähtud Euroopa liiga kolmandas eelringis mängivale meeskonnale*

*Kui Kalju peaks Meistrite liiga teises eelringis kaotama (eeldatav vastane Glasgow Celtic), siis saavad nad jätkata Euroopa liiga kolmandas eelringis.

Need on summad, mis on garanteeritud. Edukalt mängise korral on neid võimalik veel kasvatada.

Meistrite liiga teises eelringis tuleb Kalju vastaseks Šotimaa suurklubi Glasgow Celtic või Bosnia ja Hertsegoviina meister FK Sarajevo. Avamängu võitis Celtic võõrsil 3:1. Korduskohtumine peetakse kolmapäeval Eesti aja järgi kell 21.45.

Kui Kalju peaks järgmisena kohtuma Celticuga, siis võib Eesti klubi oodata ilmselt magus teleleping ja kõva piletitulu. Esiteks sooviksid šotlased kohtumist teleülekande vahendusel näha ning teiseks tuleks suur hulk šotlasi kindlasti Tallinnasse mängu vaatama.

Praeguseks on kindel see, et Meistrite liiga teises eelringis peab Kalju avamängu võõrsil. Kohtumine peetakse 23. või 24. juulil. Kordusmäng peetakse Tallinnas 30. või 31. juulil.