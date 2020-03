Meistrite Liiga hooaja võimalik lõpp: uus süsteem ja mängud nädalavahetusel

Otsus puudutab nii Meistrite Liigat, Euroopa Liigat kui ka naiste Meistrite Liigat. BBC teatel loodab UEFA meeste Euroopa liiga ja Meistrite liiga finaalid pidada vastavalt 24. juunil Gdanskis ja 27. juunil Istanbulis.

Küsimus on selles, kuidas eurosarja hooajaga üldse jätkata. Üks probleem seisneb selles, et kõik klubid pole samas faasis. Näiteks Meistrite Liigas on juba neli klubi veerandfinaalis koha kindlustanud, aga neljas kaheksandikfinaalis on veel edasipääseja selgitamisel. Ühtlasi võib juhtuda, et Euroopa riikides jätkuvad kohalikud meistriliigad erinevatel aegadel, mis samuti uue kalendri koostamise keeruliseks teeb.

BBC andmetel kaalub UEFA veerandfinaalide ja poolfinaalide pidamist ühe kohtumisena ning juba praeguseks on jõutud kokkuleppele, et eurosarjade kohtumisi võib pidada ka nädalavahetusel. Ühtlasi pole enam kindlaks eesmärgiks pidada Meistrite Liiga finaal klubihooaja viimase matšina.