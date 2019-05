Jõuvahekorrad Euroopa ehk sisuliselt maailma klubijalgpallis on muutunud. Seni on sel kümnendil jäme ots olnud hispaanlaste käes. Sõna on sekka öelnud ka Saksamaa ja kohati on lähedale jõudnud Torino Juventus. Nüüd on kätte jõudnud inglaste suurtund. Kolmapäevases Euroopa liiga finaalis alistas Londoni Chelsea 4 : 1 Londoni Arsenali. Meistrite liiga tšempioni selgitavad täna aga Tottenham Hotspur ja Liverpool FC. Kui vaadata hooaja senist kulgu, siis on selge, et otsustavaks saab sisuliselt ainult üks faktor. Pealegi on ühel meeskonnal rohkem kaotada kui teisel.