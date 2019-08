Meistrite liiga alagrupiloos: Barcelonal ei vedanud; Liverpool kohtub mulluse rivaaliga

Esimesest kahest loosipotist tekkis päris mitu eelmise aasta korduslahingut: nii kuuluvad näiteks ühte gruppi Manchester City ja Donetski Šahtar ning Liverpool ja Napoli. Samuti on ühes grupis Juventus ja Madridi Atletico, kes eelmisel aastal madistasid kaheksandikfinaalis.

Tugevamatest alagruppidest tasub välja tuua näiteks F-alagrupi, kus edasipääsule on Barcelona, Dortmundi ja Interi näol kolm selget soosikut. Samuti võib kõvaks madinaks minna H-grupis. Väga ühtlane on aga näiteks G-grupp, kus kõigil tiimidel on korralikud šansid.

A-grupp: Pariisi Saint-Germain, Madridi Real, Club Brugge, Galatasaray.

B-grupp: Müncheni Bayern, Tottenham Hotspur, Pireuse Olympiakos, Crvena zvezda.

C-grupp: Manchester City, Donetski Šahtar, Zagrebi Dinamo, Atalanta.

D-grupp: Juventus, Madridi Atletico, Leverkuseni Bayer, Moskva Lokomotiv.

E-grupp: Liverpool, Napoli, RB Salzburg, Genk.

F-grupp: Barcelona, Dortmundi Borussia, Milano Inter, Praha Slavia.

G-grupp: Peterburi Zenit, Lissaboni Benfica, Lyon, RB Leipzig.

H-grupp: Chelsea, Amsterdami Ajax, Valencia, Lille.

Loosi eel olid meeskonnad jaotatud järgnevatesse tugevusgruppidesse. Ühte gruppi ei saanud kokku loosida ühe riigi meeskondi ning turvalisuskaalutlustel ka Venemaa ja Ukraina klubisid.