MÄSS! Napoli mängijad vilistasid presidendi käsule ja saatsid ajakirjanikud pikalt

Napoli president käsib nimelt kogu meeskonnal teisipäevast pühapäevani elada koos hotellis, kuna eelmise hooaja hõbemedalist asub Itaalia meistriliiga tabelis 11 vooru järel alles 7. kohal, olles teeninud 5 võitu, 3 viiki ja 3 kaotust.

"Meeskond jääb kokku kuni pühapäevani ehk kuni koondisemängude pausini. Ancelotti on hea treener. Mul pole põhjust temalt paremat tööd nõuda. Probleem on tiimitöös ja harmoonias. See on mängijate vastutusala, nad peavad motivatsiooni üles leidma," ütles De Laurentis pärast nädalavahetusel saadud kaotust AS Romalt.

Selle asemel, et pärast mängu klubi baasi naasta, läksid Napoli mängijad aga eile koju. Kuidas klubi sellisele käitumisele reageerida kavatseb, pole teada, sest ühtegi kommentaari pole õnnestunud Itaalia meedial meeskonna juhtkonnalt veel saada.

Ajakirjanike eiramise eest ootab klubi ilmselt UEFA poolne karistus.