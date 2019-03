Maradona: Ronaldo on tõeline loom ja võlur ühekorraga

"Jalgpallis on mängijaid, keda on maagilise võlukepiga puudutatud. Meie argentiinlastena armastame Lionel Messit. Oleme õnnelikud, et ta valis Argentina, mitte Hispaania koondise," sõnas Maradona ja lisas: "Aga Ronaldo on tõeline loom. Tema võimsus on lihtsalt hämmastav."

"Ja tuleb välja, et ta on ka võlur. Cristiano ütles, et lööb kolm väravat ja tegigi seda!" lisas Maradona väljaandele Marca.