Mannetu esituse teinud Madridi Real püstitas antirekordi

Statistikaportaali Opta andmed ulatuvad 2003. aastasse ja alates sellest ajast ei leidnud nad ühtegi kohtumist, kus Real poleks suutnud kas või ühte raami läinud lööki teha.

Mitteametlikult sai Real siiski ühe värava kirja - Gareth Bale lõi ilusa kauglöögi Keylor Navase seljataha, aga videokohtunike süsteem VAR fikseeris Bale'i puhul käega mängu ning tabamus tühistati.

Reali peatreener Zinedine Zidane oli hoolealuste esituses pettunud.

"PSG oli meist igas elemendis parem. Mind häiris, et meie mängus polnud mingit intensiivsust. Sellisel tasemel pole see lubatav. On kummaline tunne, kui me ei suuda niisuguse ründeliiniga - Gareth Bale, Karim Benzema, Eden Hazard - korralikke võimalusi luuua," vahendas tema sõnu Marca.