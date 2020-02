Ähvardusi oli kõlanud ennegi, kuid nüüd tehti need teoks. Araabia rahakunnide abiga purjetavad Manchester City ja PSG on varemgi jalgpalliametnike kullipilgu all olnud ja neid on ähvardanud suured karistused. Natuke on isegi vastu näppe saadud. Ent nüüd pandi ManCityle esimene korralik hoop.